Opel annuncia due importanti nomine

Opel sta creando una nuova generazione di top manager e ampliando la struttura del Comitato esecutivo con un nuovo dipartimento di gestione. Vanessa Repp sarà responsabile della pianificazione e dello sviluppo dei prodotti futuri per i marchi Opel e Vauxhall in qualità di Vice President Future Product a partire dal 1° settembre 2024. Lo stesso giorno, Tobias Gubitz assumerà la carica di Senior Vice President Global Sales di Opel e Vauxhall.

Opel nomina Vanessa Repp responsabile del “Prodotto futuro” e Tobias Gubitz responsabile delle vendite globali

“Vogliamo porre ancora più enfasi sullo sviluppo di prodotti incentrati sul cliente: questo si riflette nella nuova struttura del Comitato esecutivo”, ha affermato il CEO di Opel Florian Huettl. “Con la sua competenza tecnica, le sue eccezionali qualità di leadership e la sua nuova prospettiva, Vanessa Repp è la persona ideale per questo compito in un momento in cui siamo il primo marchio automobilistico tedesco a offrire ogni modello completamente elettrico senza eccezioni e ad affrontare nuovi gruppi target”.

Vanessa Repp vanta una vasta esperienza nello sviluppo del portafoglio prodotti. In qualità di Head of Future Portfolio & Cross Carline, Repp ha assunto la responsabilità della pianificazione a lungo termine dei prodotti del marchio nel 2022. Repp ha iniziato la sua carriera in Opel nel reparto di ingegneria nel 2015. In precedenza ha lavorato per il fornitore di servizi di ingegneria RLE Mobility GmbH & Co, dove era responsabile dei progetti Opel, tra le altre cose, e ha studiato ingegneria industriale con specializzazione in ingegneria meccanica presso la Technical University of Darmstadt.

“Non vedo l’ora di avere la possibilità di plasmare attivamente il futuro dei marchi Opel e Vauxhall. Consapevole della grande responsabilità di questo compito, sono certo che delizieremo i nostri clienti attuali e nuovi con i nostri modelli futuri”, ha affermato Repp.

“La soddisfazione dei nostri clienti è la base per un successo sostenibile”, ha sottolineato il CEO di Opel Florian Huettl. “Tobias Gubitz fornirà nuovo impulso in tutti i nostri mercati alla guida della nostra organizzazione di vendita globale. Il momento del passaggio di consegne è ben scelto: poco prima del lancio sul mercato della nuova Frontera e della nuova Grandland”.

Tobias Gubitz è Senior Vice President Product & Pricing e membro del Comitato esecutivo di Opel Automobile GmbH dal 2022. È entrato in Opel come Director International Brand Strategy & Marketing Communications nell’aprile 2014. Un successore per la sua posizione attuale sarà nominato in un secondo momento. “La centralità del cliente e la vicinanza ai nostri mercati sono sempre stati il ​​mio obiettivo. Nel mio nuovo ruolo, non vedo l’ora di continuare la nostra offensiva di modelli insieme ai nostri concessionari e di espandere in modo sostenibile la nostra attività”, ha affermato Gubitz.

Tobias Gubitz succede a Christophe Mandon, la cui nuova posizione all’interno di Stellantis sarà annunciata a breve. “Vorremmo ringraziare Christophe per il suo straordinario lavoro, che ha contribuito in modo significativo al successo di Opel e Vauxhall nel 2023 , e gli auguriamo tutto il meglio per la sua nuova posizione”, ha affermato il CEO di Opel Florian Huettl. Opel ha ottenuto una forte crescita del 15 percento nel 2023 con 670.000 vendite in tutto il mondo. I principali motori di questo successo sono stati i veicoli elettrici a batteria (in aumento del 22%), i veicoli commerciali leggeri (in aumento del 26%) e le vendite internazionali (in aumento del 62%).