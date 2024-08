Jeep grande protagonista a Expointer 2024

Jeep è presente alla 47a edizione di Expointer, considerata la più grande fiera agricola all’aperto dell’America Latina, che si svolge dal 24 agosto al 1 settembre presso l’Assis Brasil Exhibition Park, a Esteio (RS). Lì i visitatori potranno dare un’occhiata più da vicino alle novità della gamma nazionale, ma anche alla Wrangler e alla Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in.

Jeep Renegade, Compass e Commander portano in fiera le ultime novità della linea 2025

Chiunque passi davanti allo stand del marchio, che è un punto di riferimento nel campo dei Suv, potrà vedere tutta la sua gamma nazionale – Renegade, Compass e Commander – che ha recentemente raggiunto il milione di unità vendute e è ricca di novità nelle linee 2025 anno di garanzia di fabbrica.

Il pubblico potrà conoscere da vicino la versione Night Eagle dell’iconica Renegade, che monta il motore più potente della sua categoria, il T270 da 185 cavalli. Mentre Compass e Commander saranno presenti nella versione Blackhawk, che vanta il potente motore Hurricane da 272 cavalli che garantisce ancora più accelerazione e prestazioni.

E non è tutto: sarà presente anche il Nuovo Wrangler, l’unico SUV che permette la rimozione del tetto e delle porte per una vera Open Air Experience, simbolo dell’autentico spirito off-road del marchio. Arrivato da poco in Brasile con un look rinnovato, promette di attirare tutte le attenzioni. Il pubblico potrà vedere da vicino anche la Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in, un’icona che incarna la legittima rappresentazione dell’essenza Jeep.

Considerata la più grande fiera espositiva di animali dell’America Latina con rilevanza nazionale e internazionale, Expointer è alla sua 47a edizione. I visitatori avranno innumerevoli opzioni di intrattenimento, con più di 400 eventi e attrazioni oltre al Festival Sou do Sul, anch’esso organizzato nello spazio.