Dalla Jeep Avenger alla Nuova Jeep Wagoneer, design e concetti inconfondibili

L’arrivo della Jeep Avenger ha significato una rivoluzione nel giovane segmento dei B-SUV. Erede della vocazione pratica, avventurosa e anticonformista di Jeep, è pensata e progettata per soddisfare i gusti e le esigenze degli automobilisti europei, che cercano vetture efficienti, sostenibili, che sappiano affrontare sia i terreni accidentati che i viaggi urbani o autostradali.

La filosofia “Vai ovunque, fai qualsiasi cosa” è una caratteristica comune a tutte le vetture Jeep

Fedele al DNA del marchio, la Jeep Avenger si distingue per la sua versatilità su ogni tipo di superficie grazie al controllo di trazione Selec Terrain. La sua vocazione offroad è presente anche nelle modanature e negli elementi protettivi che ricoprono sia la parte inferiore che l’intero perimetro del veicolo e nei fari, anch’essi carenati e posizionati in posizione alta. Nel 1992, un nuovo modo di vedere i SUV saltò letteralmente dalla finestra del Detroit Auto Show. Con questa lettera di presentazione, la Jeep Grand Cherokee propone un nuovo concetto, con prestazioni fuoristrada oltre ogni dubbio e dotazioni e finiture al livello delle berline di alta gamma.

La saga della Jeep Grand Cherokee continua con la quinta generazione di questo modello. Dispone di versioni ibride 4xe con 380 CV di potenza combinata e 637 Nm di coppia, fino a 51 km di autonomia elettrica in aree urbane e tre modalità di guida: ibrida, elettrica ed e-save. Nel 1963, il SUV e i concetti premium in un’auto con dettagli fino ad allora tipici delle berline di fascia alta: la Jeep Wagoneer. Commercializzata per 28 anni, tra il 1963 e il 1991, è una leggenda negli Stati Uniti: è il terzo modello più longevo in questo mercato.

Questa fusione tra SUV e lusso continua nella nuova generazione di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, lanciate commercialmente nel 2022 sul mercato americano, che arrivano in Spagna. Erede diretta della Jeep Wagoneer del 1963, considerata il primo SUV di lusso della storia, questa vettura di fascia alta presenta interni con tecnologia integrata con elementi esclusivi nel segmento, come il passeggero anteriore esclusivo del segmento, i sedili anteriori e i sedili premium riscaldati. sedili posteriori ventilati e sistema audio McIntosh con 19 altoparlanti e 1.160 watt.

Con la trazione integrale completamente elettrica di serie, la Nuova Jeep Wagoneer S offre una dinamica di guida equilibrata sia su strada che in varie condizioni. I moduli di trasmissione elettrica (EDM) guidano in modo indipendente le ruote anteriori e posteriori per una risposta istantanea della coppia, inoltre si è supportati dal controllo di trazione Selec Terrain.