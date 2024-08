Opel presenta la straordinaria Corsa Rally Electric nel “look Gamescom”

Emozionanti, completamente elettriche e piene di energia: queste sono l‘ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” e la Opel Corsa Rally Electric. Il modo in cui la veloce auto elettrica combina lo sport da rally locale senza emissioni con il carattere dello spettacolo viene dimostrato negli eventi di rally in pista – e ora anche alla Gamescom di Colonia. La Opel Corsa Rally Elettrica è diventata uno straordinario eye-catcher alla più grande fiera mondiale di computer, videogiochi ed elettronica di consumo. Può essere ammirata in uno speciale “look Gamescom” presso lo stand fieristico ADAC B031 nel padiglione 10.1.

L’esclusiva Opel Corsa Rally Electric sarà visibile alla Gamescom di Colonia nel padiglione 10.1, stand B031 fino a domenica 25 agosto

Progettata interamente in giallo, nero e bianco e con speciali foil, la Corsa Rally Electric è ancora una volta una show car unica. I cerchi e le pinze dei freni di colore giallo brillante aumentano il fattore wow e rendono l’auto da rally completamente elettrica un vero e proprio eye-catcher. I creativi di #blackfishdesign sono responsabili del design distintivo.

La “Gamescom Special Edition” dimostra ciò che è possibile: design progressivo abbinato a tecnologia di serie e componenti motoristici all’avanguardia. La Corsa Rally Electric continua così i successi pionieristici di Opel. Con l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”, il produttore e l’automobile club hanno lanciato la prima coppa elettrica monomarca al mondo e l’hanno affermata con successo nella scena dei rally.

La Coppa Internazionale è attualmente alla sua quarta stagione e delizia i fan e il pubblico tanto quanto gli atleti. Chi volesse vivere dal vivo la “Gamescom Opel Corsa Rally Electric” ha tempo fino a domenica 25 agosto. La fiera è aperta ai visitatori tutti i giorni fino alle 20:00.