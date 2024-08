Citroën: ecco le auto più estive che hanno fatto parte della sua gamma

In Francia, l’immagine della Citroën Traction è inseparabile dalla prima estate con ferie pagate, quella del 1936. A partire da quell’anno, i lavoratori francesi iniziarono a contare i giorni di ferie annuali in cui continuavano a percepire lo stipendio. Un provvedimento che avrebbe rivoluzionato usi e costumi e che avrebbero portato cambiamenti come lo sviluppo del turismo di massa e l’esodo estivo verso le spiagge.

Nel corso della sua storia, Citroën ha creato automobili che possono essere godute tutto l’anno ma perfette per l’estate

La Citroën Traction, lanciata nel 1934, è stata l’auto che ha portato migliaia di francesi nel loro primo viaggio al mare o in montagna. Oltre a introdurre innovazioni come la trazione anteriore o i freni idraulici, divenne sinonimo di un modo nuovo, libero e spensierato di intendere la vita. Da allora, il rapporto tra Citroën e le vacanze estive si è approfondito, in seguito al lancio di nuovi modelli che finivano per andare oltre la loro vocazione iniziale e si adattavano al tempo libero e ai viaggi per la loro comodità e praticità.

Un buon esempio di questa costante nella storia della Double Chevron è la Citroën 2CV. Con l’idea iniziale di essere un veicolo eminentemente rurale, che permettesse di attraversare un campo coltivato con un cesto di uova senza che nessuna di queste si rompesse, la sua estetica originale, le sue prestazioni e la sua versatilità ne fecero l’alfiere della rivoluzione culturale degli anni ‘60.

Pertanto, la Citroën 2 CV è stata il veicolo che ha accompagnato una generazione che cercava di rompere con una società che considerava obsoleta e repressiva. Se sotto il selciato c’era la spiaggia, la popolare automobile a due cavalli fu l’auto che portò migliaia di giovani a godersi un nuovo modo di vivere. Inoltre, grazie alle sospensioni sviluppate pensando agli agricoltori francesi che avrebbero potuto uscire dai sentieri battuti in totale sicurezza e comfort, per vivere esperienze “off road”.

Precisamente, derivata dalla Citroën 2CV e presentata nel mitico maggio 1968 e derivata da essa, la Citroën Méhari può essere considerata erede dello spirito ribelle e spensierato di questo modello e come precursore degli attuali SUV. Il suo nome si ispira alla parola con cui è conosciuto il dromedario nel Nord Africa e nel Sahara, di cui condivide le caratteristiche principali: sobrietà, resistenza e versatilità. Si tratta di un veicolo senza pretese, utile per il lavoro e il tempo libero, che poteva essere lavata con una pompa d’acqua, e che poteva essere utilizzato sia per caricare il fieno che per trasportare le tavole da surf.

La sua natura convertibile permetteva sia di godersi il ​​sole e il bel tempo sia proteggersi quando comparivano nuvole scure con una capote in tessuto che si posizionava in modo molto semplice. Quanto al suo mantenimento, era un inno al “non preoccuparti sii felice”. Se il suo corpo in plastica si distingueva per il peso ridotto e la resistenza ai graffi e ai piccoli urti, l’interno e l’esterno potevano essere puliti dopo ogni avventura con un semplice tubo.

Dal suo addio nel 1987, Citroën accarezzò il lancio di una versione aggiornata di questo autentico mito. Nel 2016 arrivò la Citroën E-Mehari, che condivideva con la sua illustre antenata il carattere di cabriolet a quattro posti con una chiara vocazione leisure. Sia la capote in tessuto nero o rosso-arancio, con grandi finestrini in plastica, sia la palette di 4 colori (blu, arancione, giallo e beige) erano direttamente ispirate alla classica Citroën Méhari.

I team del Citroën Design Center hanno esplorato il lato più avventuroso della Citroën Ami con lo sviluppo del Citroën My Ami Buggy, un’edizione limitata di questo veicolo 100% elettrico appositamente progettato per le fughe e il tempo libero più avventuroso.

Nella gamma attuale, lo spirito più estivo è incarnato dal Citroën My Ami Buggy, un veicolo 100% elettrico in cui gli elementi di design sono stati messi al servizio della sua forte personalità di esploratore intrepido, amichevole e robusto. Così le porte scompaiono, lasciando il posto a porte in metallo. Le sue grandi ruote tassellate “Mud” invitano all’off-road, mentre i paraurti, le protezioni dei fari, i parafanghi laterali allargati e le protezioni tubolari sotto le porte danno una sensazione di solidità. L’aspetto avventuroso è rafforzato dalla presenza di una capote in tessuto e di uno spoiler sul tetto e da un abbinamento cromatico che fa pensare ai safari e alle avventure nella natura.

Compatta, lunga 2,41 m e larga 1,39 m, 100% elettrica, Citroën Ami si distingue per il suo design unico, che sfrutta al massimo lo spazio e le possibilità estetiche e pratiche della simmetria. I suoi due posti permettono di viaggiare in compagnia in un abitacolo spazioso e molto ben sfruttato, con 63 litri di capacità di carico davanti al sedile del passeggero, sufficienti per una valigia di medie dimensioni e ancora più spazio nella parte posteriore.

Con la praticità come elemento chiave del suo DNA, Citroën Ami offre un’autonomia di 75 km e una velocità massima di 45 km/h, più che sufficienti per coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani. Inoltre, si ricarica al 100%, molto facilmente, in sole 3 ore. Il modello garantisce un elevato livello di connettività attraverso il sistema DAT@AMI, che si controlla dallo smartphone tramite Bluetooth.