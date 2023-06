Citroën My Ami Buggy: nuovo successo straordinario per il piccolo EV

La Citroën My Ami Buggy ha sorpreso le aspettative. Martedì 20 giugno, alle 11:00, l’attesa edizione limitata del quadriciclo elettrico è stata messa in vendita su otto mercati. In un baleno, gli 800 esemplari disponibili sono andati sold out in sole 10 ore, con il sito di vendita che ha registrato oltre 20.000 visite.

Questo notevole risultato è ancor più sorprendente se si considera l’anno precedente, quando solo 50 unità erano state messe a disposizione, e unicamente per il mercato francese. Quest’anno, invece, la My Ami Buggy ha conquistato otto paesi: Francia, Italia, Spagna, Belgio, Portogallo, Regno Unito, Lussemburgo e Grecia. Le ultime 200 unità delle 1000 totali saranno disponibili nei punti vendita al dettaglio nel corso dell’estate, in Turchia, Marocco e nei territori d’oltremare francesi.

Citroën My Ami Buggy: sold out in 10 ore per gli 800 esemplari disponibili

In Italia, il numero di esemplari di My Ami Buggy è stato esaurito in un solo giorno, testimoniando l’amore smisurato che il pubblico italiano ha per questo veicolo innovativo, leader nel mercato dei quadricicli elettrici. Durante l’estate, l’EV sarà protagonista di diverse iniziative, tra cui esposizioni e test drive presso la Maison Citroën.

In Francia, le 430 unità sono state acquistate in appena 2 ore, con un picco di 300 vendite all’ora, confermando l’entusiasmo senza precedenti per questo modello. Il Belgio non è stato da meno, con i 65 esemplari disponibili esauriti in soli 9 minuti, battendo il record di vendita stabilito l’anno precedente in Francia.

In Spagna, un cliente ha stabilito un nuovo record per l’acquisto più veloce: un minuto e 10 secondi per completare l’intero processo di acquisto online, migliorando di 1 minuto e 43 secondi il record dell’anno precedente.

Ma cosa rende la Citroën My Ami Buggy così desiderabile? Promette un’esperienza di guida rilassata, elegante e allegra, perfetta per i piccoli viaggi. Il suo design è distintivo: senza porte, con tetto rimovibile e colorazione kaki. Ha un’anima avventuriera con passaruota rialzati, paraurti anteriore e posteriore e cerchi dorati. Il tocco di giallo brillante delle decorazioni e degli accessori, abbinato a un nuovo parasole, le conferisce un aspetto fresco e dinamico.

La My Ami Buggy è dotata di esclusivi accessori aggiuntivi, come rivestimenti trasparenti delle portiere, una borsa rimovibile al centro del volante e un altoparlante Bluetooth Ultimate Ears Boom. Le nuove cornici nere delle portiere e del tetto arricchiscono ulteriormente la finitura esterna.

Le consegne del quadriciclo leggero elettrico inizieranno nel corso dei primi giorni di settembre. Che siate appassionati di avventure o semplicemente in cerca di un mezzo unico e rilassante per i vostri spostamenti, la versione Buggy della Citroën Ami sembra pronta a soddisfare le vostre esigenze.