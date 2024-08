Fiat, l’Argo Endurance è la contendente numero uno contro la Polo Robust

Fiat ha recentemente introdotto l’Argo Endurance, la variante progettata specificamente per un impiego professionale. La versione più “campagnola” è destinata a competere direttamente con la Volkswagen Polo Robust, un altro importante modello di successo nel mercato brasiliano.

La nuova versione si candida a proseguire la serie di successi che stanno susseguendosi da mesi contro la rivale tedesca. Si tratta di una competizione in atto tra le rispettive versioni “standard” di Fiat Argo e Volkswagen Polo. La Endurance combina sospensioni rialzate con un pacchetto di funzionalità semplificato. Quella della Endurance è una proposta pensata per soddisfare le esigenze di che gestisce flotte aziendali e degli agricoltori.

Con un prezzo consigliato di R$79.990 (circa 13mila euro) per le vendite dirette e R$89.990 (circa 15mila euro) per il mercato al dettaglio, l’Endurance si colloca al di sopra dell’Argo “prima versione”, che parte invece da R$85.990 (circa 14mila euro), ma si distingue per il motore Firefly 1.3, che eroga 107 CV e 134,3 Nm di coppia.

Nonostante questa nuova versione della Fiat sia più economica rispetto all’allestimento Trekking 1.3 MT, proposta a R$95.990 (16mila euro), l’Argo Endurance offre un set di dotazioni essenziali, come lo sterzo elettrico, l’aria condizionata e i finestrini anteriori elettrici. Ulteriori equipaggiamenti possono essere aggiunti attraverso pacchetti opzionali.

Sul piano della personalizzazione del veicolo, Fiat propone diversi pacchetti con diversi optional. Ad esempio, il Comfort Pack include un sistema multimediale, volante multifunzione, sensori di parcheggio, fendinebbia e una porta USB. I diversi pacchetti di accessori sono proposti per rispondere a specifiche esigenze degli utenti, in particolar modo di quelli che necessitano veicoli da lavoro. Gli allestimenti disponibili offerti sono il Tech Pack, con telecamera posteriore e sensori di parcheggio, l’Essential Pack, con tappetini in gomma e materiali per un utilizzo intensivo del veicolo, il Safety Pack, con un allarme volumetrico e il blocco di sicurezza per la ruota di scorta e l’Essential Plus Pack che aggiunge un gancio di traino e il cablaggio necessario per i rimorchi.

L’Argo Endurance è dotata di sospensioni elevate con 18,6 cm di altezza da terra. Questa la ideale per affrontare terreni accidentati, si pensi a strade sterrate e cantieri. L’aspetto relativo all’altezza è cruciale per agricoltori e imprenditori che necessitano di un veicolo robusto e affidabile in ogni situazione.