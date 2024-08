Fiat Argo ottiene la nuova versione Endurance

Lanciata nel 2017, Fiat Argo è tra le auto più vendute in Brasile ed è una delle berline preferite dal pubblico. Ora questa storia di successo ha un altro capitolo. Sfruttando tutta la versatilità del modello, Fiat lancia la versione Endurance con attributi e caratteristiche tali da rimanere un’ottima opzione per diversi profili di clienti, combinando versatilità, robustezza, prestazioni e rapporto costi-benefici.

Fiat Argo Endurance è dotata di sospensioni rialzate, angolo di entrata di 20,5º e angolo di uscita di 33º, altezza da terra di 186 mm

“Essere attenti alle opportunità significa che la Fiat continua ad essere la principale protagonista del mercato brasiliano. È stato ascoltando i nostri clienti che abbiamo deciso di portare un’altra novità su Argo: la versione Endurance, che è la prova vivente che un’auto può essere tanto efficiente quanto versatile. Con questo Fiat offre una soluzione completa per chi cerca un veicolo per il lavoro e la vita di tutti i giorni. Sia su terreni irregolari che nel traffico urbano, Fiat Argo Endurance si distingue per il suo rapporto costi-benefici e la sua capacità di servire diversi profili di clienti. Ora l’Argo è anche un’auto da lavoro”, sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente della Marca Fiat per il Sud America.

In Fiat la nomenclatura “Endurance” è spesso associata alle versioni da lavoro ed è proprio questa la vocazione della nuova Fiat Argo. Tanto che in questa configurazione dispone di sospensioni rialzate, angolo di entrata di 20,5º e angolo di uscita di 33º, altezza da terra di 186 mm, protezione del basamento e pneumatici ad uso misto.

Sviluppata per superare le sfide, l’Argo Endurance si distingue per combinare potenza, versatilità e rapporto costi-benefici. Dotata di motore 1.3 Firefly da 107 cavalli, 13,7 kgfm e cambio manuale a cinque marce, ha una capacità di traino fino a 400 kg. In più, ha 300 litri di bagagliaio, tre anni di garanzia e un prezzo di servizio competitivo.

Disponibile solo per la vendita diretta, la versione Endurance 1.3 MT ha un prezzo al pubblico di R $ 89.990. Per rendere il modello ancora più appetibile per questa categoria, il brand propone uno sconto lancio dell’11,2%. Pertanto, Fiat Argo Endurance con un prezzo di offerta è di R $ 79.990.

Fiat Argo Endurance ha diverse opzioni di personalizzazione. Come il Comfort Pack opzionale che comprende centro multimediale, volante multifunzione, sensore di parcheggio, fendinebbia e porta USB, oltre a cinque pacchetti di accessori: Essential Pack (tappetini in gomma, grondaia, organizer per sedili e bagagliaio, modanature sottoporta e laterali ), Essential Plus Pack (protezione per gancio di traino e bagagliaio), Tech Pack (telecamera di retromarcia, luci ambientali interne e caricatore a induzione) e Safety Pack (allarme volumetrico e blocco della ruota di scorta). Vale la pena notare che gli accessori possono essere acquistati anche separatamente.