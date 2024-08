Fiat Strada infligge a luglio una pesante sconfitta alla Volkswagen Polo e torna leader

Il mese di luglio 2024 è stato ottimo per Fiat Strada, che ha registrato una crescita delle vendite dell’88 per cento rispetto al mese precedente in Brasile. Con questo, il pick-up Stellantis è riuscito a imporre una forte sconfitta alla berlina principale della Volkswagen, la Polo, sua rivale in questo 2024.

Fiat Strada: il pickup a luglio sorpassa nelle vendite Volkswagen Polo e torna leader nel mercato brasiliano nel 2024

Fiat Strada si è classificata prima nelle vendite complessive di luglio con 14.192 immatricolazioni, di cui 10.000 dirette e 4.200 al dettaglio. La differenza rispetto alla Volkswagen Polo, al secondo posto, è stata di 1.649 vetture. I dati sono stati diffusi dalla società di consulenza Cavalcanti.

Volkswagen Polo non ha avuto un mese negativo, ma è rimasta leader solo tra le autovetture. Volkswagen Polo è cresciuta a luglio del 29,5 per cento rispetto a giugno, chiudendo il mese con 12.543 immatricolazioni, di cui 8.300 nelle vendite dirette e 4.300 nel retail. A proposito, nella vendita al dettaglio, la Polo ha battuto Fiat Strada di 98 vetture.

Con la bella vittoria di luglio il pickup di Stellantis ha riconquistato la leadership annuale. Fiat Strada conta ora 70.789 vendite cumulative e la VW Polo 70.405. La Volkswagen cerca di togliere alla Fiat il titolo di campione nazionale di vendite, che non vince dal 2013, con la Gol. Fiat è alla ricerca del suo quarto titolo di vettura più venduta in Brasile per il modello. Vedremo se nella seconda metà dell’anno il celebre modello della casa torinese riuscirà a consolidare il suo vantaggio sul rivale tedesco confermandosi così per il quarto anno di fila auto più venduta in assoluto in Brasile.