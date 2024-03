Maserati MCXtrema: proseguono i test in pista in attesa delle prime consegne

La Maserati MCXtrema, quella che il Costruttore del Tridente definisce “la belva” da 740 cavalli, torna in pista per una serie di test che la vedranno protagonista fino alla fine del mese prossimo in vista della consegna del primo esemplare; condizione prevista entro la fine dell’estate di quest’anno. La Maserati MCXtrema è una sportiva omologata per il solo utilizzo in pista, prodotta in una piccola serie di soli 62 esemplari; parliamo di una sportiva senza compromessi che è massima espressione del DNA Maserati e delle prestazioni che da sempre caratterizzano l’intera produzione di casa Maserati. Da ogni test in pista è emerso l’ottimo comportamento fra i cordoli della MCXtrema, oltre che la necessità di raccogliere tutti i dati necessari per le ultime fasi di messa a punto dell’esasperata evoluzione della MC20 da cui deriva.

Lo scorso febbraio la Maserati MCXtrema era apparsa all’Autodromo Varano de’ Melegari fra le mani del collaudatore ufficiale del tridente, Andrea Bertolini, che ne ha curato lo sviluppo sino dalle prime fasi condotte al simulatore. Condizioni necessarie per affinare ogni aspetto, a cominciare dai valori di potenza espressi dal 3.0 litri V6 biturbo da 740 cavalli di potenza derivato dal raffinato propulsore Nettuno del Costruttore del Tridente.

La Maserati MCXtrema ha beneficiato di molte ore di sviluppo virtuale affiancate da simulazioni costanti in pista

Lo sviluppo della Maserati MCXtrema ha potuto beneficiare di attrezzature moderne e avanzate nelle disponibilità del costruttore. Il team di Virtual Analysis ha condotto test al simulatore dinamico mentre il team Powertrain Calibration ha potuto gestire lo sviluppo del propulsore Nettuno che troviamo sotto il cofano della sportiva. L’esperienza correlata allo sviluppo della Maserati MC20, accanto alle consistenti prove del motore al banco e alla caratterizzazione di ogni componente, ha garantito la massima accuratezza delle nuove simulazioni che hanno permesso di giungere alle fasi di test in pista con una vettura già in ottime condizioni. Si è verificata quindi la corretta correlazione con quanto validato al simulatore, proponendo solamente attività di fine tuning in pista.

La MCXtrema ha beneficiato di un’estesa fase di test virtuale grazie a circa 200 ore di sviluppo condotte al simulatore dinamico Maserati ovvero oltre 1000 ore di analisi virtuale su simulazioni di vario tipo. Tutto ciò è stato poi rapportato con i feedback provenienti dalla pista, anche in accordo con i quattro anni di sviluppo precedente condotto sulla Maserati MC20 accanto alle verifiche di affidabilità del propulsore ulteriormente potenziato. In questo modo la Maserati MCXtrema è diventata la sportiva in grado di garantire il miglior risultato in termini di ingegneria avanzata e innovazione, fra quelle dell’attuale listino del Costruttore del Tridente, affiancata da un approccio stilistico di rilievo plasmato dal Centro Stile Maserati che ha abbinato alla forma la funzione in virtù di una ricerca aerodinamica efficiente al punto giusto per ogni impiego in pista.

Secondo il collaudatore, Andrea Bertolini, al centro degli ottimi riscontri registrate nelle simulazioni e in pista c’è l’importante lavoro di squadra “che si traduce in una sportiva del futuro”. Il costruttore ha lavorato guardando alla pista nello sviluppo di questo progetto, mettendo sempre al centro il pilota con un abitacolo sviluppato attorno ad esso. La MCXtrema non è omologata per l’utilizzo su strada e, ancora secondo Bertolini, “è diversa qualsiasi altra macchina”.

La sportiva introduce anche il programma di personalizzazione MCXlusiva

In questo senso i clienti che sceglieranno la Maserati MCXtrema si preparano anche a ricevere qualcosa di unico. Fin dalle prime fasi di realizzazione delle MCXtrema destinate ad ogni specifico cliente, questi sono stati personalmente accompagnati da Maserati alla scoperta della nascita del veicolo studiando e curandone insieme ogni dettaglio introducendo la migliore esperienza tailor-made che un veicolo possa offrire oggi.

Ciò in virtù del programma di personalizzazione del marchio denominato MCXlusiva, appositamente riservato ai 62 clienti che hanno scelto la MCXtrema per permettergli di vivere un’esperienza unica e senza precedenti. A tal proposito Maserati ha studiato ogni cosa nei minimi particolari facendo in modo che i futuri possessori della sportiva più potente del costruttore potessero sentirsi parte di qualcosa di esclusivo sotto ogni punto di vista.

Accanto all’elegante livrea Blue Xtrema, realizzata ad hoc per questo specifico modello, il programma MCXluisiva permette di customizzare la vettura in tre varianti differenti ognuna destinataria della propria identità guardando sempre all’anima racing del modello. Il Centro Stile Maserati ha proposto quindi le colorazioni Tech Beast, Corse e Speed Beast. Sono due le opzioni di colore per i cerchi: il Matte Black e il Grigio Corsa Bright. Tre invece quelle per i sedili: Blue, Black o Ice. La variante BEASTspoke è invece dedicata ai più creativi dato che permette di apporre il proprio numero preferito sulla livrea, permettendo anche di scegliere il colore dell’impugnatura del volante. Allo stesso modo un altro dettagli personalizzabile è rappresentato dalla targhetta “One of 62” presente all’interno dell’abitacolo; qui è possibile incidere il proprio nome o qualsiasi altra cosa il cliente della Maserati MCXtrema vuole portare con sé in pista.

La MCXperience introduce altri servizi esclusivi

Con la customer experience MCXperience, Maserati vuole rendere ancora più distintivo l’universo di chi gravita attorno alla Maserati MCXtrema fornendo tutta una serie di servizi riservati a chi sceglie la “belva” del Costruttore del Tridente. Si tratta di un vero e proprio club esclusivo che permetterà ai clienti del marchio di immergersi nel mondo racing di Maserati accanto a piloti professionisti e sfruttando il servizio tecnico Maserati Corse Services.

La MCXperience offre pure il servizio Concierge oltre che l’accesso a esperienze on-track e l’MCXtrema kit disegnato insieme al Centro Stile Maserati che permette, nel migliore dei modi, di sentirsi un vero e proprio pilota a bordo della nuova Maserati MCXtrema. D’altronde secondo Giovanni Sgro, a capo di Maserati Corse, la MCXtrema rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello nella produzione racing del costruttore modenese. La vettura è fautrice di un vero e proprio universo dedicato a 62 selezionati amanti del Tridente e della guida sportiva.