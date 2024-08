Lancia Delta: ecco come sarebbe apparsa una variante Station Wagon

Immaginarsi una Lancia Delta Integrale in configurazione Station Wagon non rappresenta un’eventualità semplice da porre in essere, sicuramente difficile da ragionare perlomeno prima di aver visto queste ipotesi stilistiche proposte su Instagram dal designer Davide Virdis.

Virdis ha infatti immaginato una variante Station Wagon della Lancia Delta HF Integrale dei gloriosi anni d’oro del costruttore torinese, una proposta di stile che non lascia indifferenti visto che anche in una probabile variante familiare l’iconica Lancia Delta non perde il suo fascino e mantiene la sua connotazione tipicamente sportiveggiante e dinamica. Di conseguenza si può ammettere che la Delta avrebbe potuto rappresentare una base ideale per una variante Station Wagon di fine Anni Ottanta e inizio Anni Novanta.

La Lancia Delta Station Wagon di questa proposta di stile si basa sulla Delta HF Integrale

La Lancia Delta HF Integrale che fa da base a questa ipotetica variante Station Wagon adottava un motore a quattro cilindri da 2.0 litri turbo, abbinato alla trazione integrale sulle quattro ruote. Nel corso delle differenti evoluzioni raggiunse i 215 cavalli di potenza erogata; caratteristiche di potenza e dinamismo che ben si sarebbero potute affiancare a una versatilità superiore qualora si fosse pensato a una variante Station Wagon, una caratterizzazione di carrozzeria alla quale di certo la Delta non ambiva. Una versatilità che trova ora un valido appiglio nella proposta stilistica di Virdis, in virtù di un risultato che appare particolarmente interessante.

La nuova impostazione da Station Wagon prevede un allungamento della sezione posteriore, quindi vengono introdotte nuove barre portatutto e un piccolo spoiler che sovrasta il lunotto impostato secondo un andamento particolarmente discendente verso la coda. In questo modo anche la Lancia Delta Station Wagon mantiene quelle caratteristiche stilistiche tipiche del modello da cui deriva, senza pregiudicarne l’aspetto tipico di un modello che rimane un’icona assoluta nel panorama dell’auto a livello globale.

Lo stile originale della Delta fa il resto: design spigoloso, altezza da terra ridotta, cerchi sportivi. Allo stesso tempo la vernice marrone metallizzata garantisce un look d’altri tempi, mentre i badge HF trovano posto sui passaruota anteriori per completare il look audace e sportivo.

Foto, Instagram | Davide Virdis