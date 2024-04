Rara Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II ‘Edizione Finale’ all’asta a Monte Carlo

Una Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II ‘Edizione Finale’ sarà offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti nella sessione di vendita organizzata da RM Sotheby’s a Monte Carlo. La sfida a suon di rialzi è attesa per sabato 11 maggio, quando l’asta prenderà forma nella perla glamour della Costa Azzurra.

Ad eccezione del sistema di scarico aggiornato, l’auto in catalogo è perfettamente originale. Appartiene alle 250 versioni finali della muscolosa berlina a due volumi della casa torinese. Più nello specifico, è l’esemplare 244 di questa esclusiva famiglia ed ha il seguente numero di telaio: ZLA831AB000586458.

Le stime della vigilia danzano in un ventaglio di valori compreso fra 180 mila e 200 mila euro. Non si possono escludere cifre di aggiudicazione sostanzialmente diverse: molto dipenderà dall’intensità della sfida, che potrebbe fare la differenza.

Una Lancia che stuzzica molti appetiti

La Lancia Delta Integrale Evoluzione II “Edizione Finale” messa all’asta nel Principato di Monaco, al momento della catalogazione, segnava una percorrenza di 82.860 chilometri. Dentro c’è ancora la pellicola protettiva originale. Elementi, questi, che potrebbero giocare a favore del venditore, nell’ipotetica corsa al rialzo. L’auto è accompagnata dal Certificato di Origine Lancia Classiche e risale al 1995, quando avvenne la sua immatricolazione.

Questa vettura, negli step precedenti, fu sviluppata come base del modello da gara nato per partecipare al Campionato del Mondo Rally, dove prese parte agli impegni agonistici in forma ufficiale dal 1988 al 1993, guadagnando una lunga e luminosa scia di successi iridati. La Lancia Delta Integrale Evoluzione II “Edizione Finale” fu un omaggio speciale di fine serie, riservato al mercato giapponese, su richiesta dell’importatore locale. Solo 250 gli esemplari prodotti.

Le modifiche più evidenti riguardano la carrozzeria, in tinta Rosso Amaranto con striscia giallo-blu. Nere le prese d’aria sul cofano. I cerchi Speedline “Monte Carlo” da 16 pollici sono rifiniti in antracite. La dotazione comprende una barra duomi posteriore OMP. Nell’abitacolo ci sono pedali in alluminio, cambio con pomello nello stesso materiale, finiture in fibra di carbonio. I sedili Recaro in Alcantara nera e tessuto concorrono all’aspetto racing. Sul piano propulsivo, la spinta è affidata a un 4 cilindri da 2.0 litri, con 215 cavalli al servizio del piacere. Nel mese di febbraio dello scorso anno, questa Lancia Delta Integrale Evoluzione II “Edizione Finale” è stata sottoposta a manutenzione presso i rinomati specialisti di Walkers Garage, nel Regno Unito.

Foto da profilo X RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s