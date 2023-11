Jeep Recon avrà carrozzeria monoscocca e potenza di 600 cavalli

Nel 2024, il gruppo Stellantis presenterà e metterà in vendita Jeep Recon, un SUV elettrico di medie dimensioni, di cui alcuni insider hanno svelato alcune caratteristiche. Il futuro modello è stato annunciato lo scorso autunno dal marchio Jeep, insieme ad altri tre nuovi prodotti elettrici: Jeep Avenger, un crossover subcompatto per l’Europa (già in produzione nello stabilimento Fiat nella città polacca di Tychy), il Wagoneer S, un crossover elegante e lussuoso e alcuni modelli ancora del tutto misteriosi. Jeep Recon e Jeep Wagoneer S sono attualmente visibili solo come rendering, ma le presentazioni ufficiali sono vicine: entrambi i modelli dovrebbero essere lanciati sul mercato nel 2024.

Jeep Recon: il fuoristrada elettrico che sarà lanciato sul mercato nel 2024 avrà una versione con motore da oltre 600 cavalli

Jeep Recon e Wagoneer S saranno fabbricati nello stabilimento Stellantis di Toluca in Messico, secondo alcune fonti. Entrambi i modelli useranno la piattaforma modulare STLA Large e avranno una struttura monoscocca, ma si rivolgeranno a un pubblico diverso. Il Wagoneer S è un SUV di lusso e un potenziale rivale delle classiche Range Rover, mentre il Recon è un’opzione elettrica al SUV Jeep Wrangler con motore a combustione.

Jeep Wrangler avrà un motore totalmente elettrico solo nella prossima generazione, che arriverà nel 2028, secondo il sindacato UAW citato dai media americani all’inizio di novembre. Nel frattempo, il modello avrà anche una versione ibrida con range extender, in cui il motore a combustione interna funge da generatore elettrico per ricaricare la batteria.

Jeep Recon sarà solo elettrica e avrà dimensioni e spazio maggiori rispetto alla Jeep Wrangler a 5 porte della generazione JL attuale. Pur avendo una struttura monoscocca, la Recon sarà un SUV vero e proprio con ottime doti di fuoristrada e adatto alle avventure nella natura. La carrozzeria sarà “modulare”: si potranno togliere le porte e i finestrini posteriori e arrotolare il tetto in tessuto. Per gli amanti delle gare di trofei, la Recon offrirà vari accessori specifici e diverse modalità di guida fuoristrada della centrale elettrica, adattabili a diversi tipi di terreno. Il sistema propulsivo con due motori avrà più di 400 CV nella versione base Sport e circa 600 CV nella versione top di Moab.

Jeep Recon sarà un modello globale, che si confronterà con il Land Rover Defender, che avrà una versione totalmente elettrica nei prossimi anni, e con la Mercedes-Benz EQG, che sarà anch’essa completamente elettrica e che arriverà sul mercato nello stesso anno della vettura di Jeep e cioè nel 2024. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità emergeranno a proposito di questa vettura di cui si parla da tempo e che promette di essere protagonista del mercato per un lungo periodo.