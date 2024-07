Jeep Compass 2025: ecco cosa cambia negli USA

In attesa di una nuova generazione per la quale ci vorranno almeno altri due o tre anni negli USA ha debuttato Jeep Compass 2025. Pronta per arrivare nei concessionari a breve, il crossover avrà un prezzo base di $ 26.495. Sono $ 595 in più rispetto al modello dell’anno scorso, che partiva da $ 25.900. Le varianti di fascia alta subiscono aumenti di prezzo variabili, poiché la Latitude sale di $ 100 per iniziare a $ 30.865. La Limited, d’altra parte, vede un aumento di $ 795 poiché ora parte da $ 34.540.

Ecco cosa cambia negli USA con il debutto di Jeep Compass 2025

Le novità per Jeep Compass 2025 non sono tantissime. Jeep ha annunciato l’introduzione di un nuovo colore in edizione limitata, chiamato Joose. Inoltre, il pacchetto Attitude Special Edition della Latitude ha subito un aumento di prezzo di 100 $. La Compass 2025 presenta meno opzioni cromatiche: il modello Sport offre ora cinque colori invece dei precedenti sette, mentre la Trailhawk ha eliminato due opzioni bicolore, tra cui il Baltic Gray.

Nonostante i cambiamenti siano minimi, la Jeep Compass 2025 Sport entry-level è ora dotata di fari a LED e cerchi in alluminio da 17 pollici. Questa versione include anche un sistema audio a sei altoparlanti, un display del cluster da 7 pollici e un sistema di infotainment Uconnect 5 da 8,4 pollici con Apple CarPlay wireless e Android Auto.

Gli acquirenti troveranno anche un assortimento di sistemi di assistenza alla guida standard, tra cui Blind-Spot Monitoring, Rear Cross Path Detection e Pedestrian Automatic Emergency Braking. Il modello ha anche un promemoria per i sedili posteriori e una telecamera posteriore ParkView con linee di griglia attive.

La potenza è fornita da un motore turbocompresso a quattro cilindri da 2,0 litri che produce 200 CV e 300 Nm di coppia. È collegato a una trasmissione automatica a otto velocità, abbinata a un sistema di trazione integrale standard.