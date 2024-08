Fiat Professional: Scottish Water riceve 111 furgoni

Come parte del programma di sostituzione dei veicoli di Scottish Water, sono stati acquistati 111 furgoni Fiat Professional, tra cui 69 Fiat Doblo, 39 Fiat E-Doblo e 3 Fiat E-Scudo. L’ultimo investimento di Scottish Water nei veicoli elettrici rientra nel suo impegno per raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2040.

L’acquisto di questi furgoni elettrici da Fiat Professional significa che oltre il 10% della flotta di Scottish Water è ora elettrica

Tutti i furgoni Fiat sono stati convertiti per garantire che siano adatti all’uso previsto. Questi adattamenti includono frigoriferi per campionatori d’acqua, rastrelliere per tubi, ganci di traino, postazioni per il lavaggio delle mani, armadietti e riscaldatori per garantire che il personale della Scottish Water possa svolgere i propri compiti in modo efficiente in tutte le condizioni atmosferiche. Queste conversioni evidenziano l’adattabilità della gamma di furgoni Fiat Professional.

Molti furgoni elettrici sono già in uso e alcuni percorrono oltre 160 km al giorno. Ciò è reso possibile grazie alle autonomia di miglia secondo la Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) citate dal produttore, fino a 350 km per l’E-Scudo e 330 km per l’E-Doblo, con entrambi i furgoni in grado di caricarsi all’80% in 30 minuti da un caricabatterie rapido da 100 kW. Questi veicoli sono inoltre dotati di tecnologia avanzata e funzioni di sicurezza come l’avviso di abbandono della corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco e il cruise control adattivo.

Elaine Pringle, Fleet Manager presso Scottish Water, ha affermato: “L’integrazione dei furgoni E-Doblo ed E-Scudo di FIAT Pro nella nostra flotta segna un passo avanti significativo nel nostro percorso verso la decarbonizzazione della flotta. Le conversioni specializzate di questi veicoli soddisfano i nostri requisiti operativi che ci consentono di fornire eccellenti servizi idrici e di trattamento delle acque reflue ai nostri clienti, mentre l’aggiunta di furgoni elettrici dimostra anche il nostro impegno nel ridurre la nostra impronta di carbonio e raggiungere zero emissioni nette entro il 2040”.

Damien Dally, amministratore delegato di Fiat UK, ha affermato: “Siamo entusiasti di supportare la transizione di Scottish Water verso zero emissioni nette. I furgoni Fiat E-Doblo ed E-Scudo personalizzati sono progettati per soddisfare le diverse esigenze delle loro attività, migliorando al contempo le prestazioni e riducendo le emissioni di carbonio.

“I nostri furgoni E-Scudo ed E-Doblo, con la loro notevole autonomia e le rapide capacità di ricarica, sono particolarmente adatti alla transizione di Scottish Water verso soluzioni per flotte più ecologiche ed efficienti”.