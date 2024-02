Nuovo Fiat Doblò ed E-Doblò: da oggi disponibili per l’ordine in Germania

Da oggi in Germania è possibile ordinare il nuovo Fiat Doblò. Sono disponibili la Fiat E-Doblò completamente elettrica e la Fiat Doblò, che si affida a motori a combustione. Nonostante l’ampliamento della gamma di equipaggiamenti, soprattutto nei settori dei sistemi elettronici di assistenza alla guida e dell’infotainment, FIAT Professional ha ridotto i prezzi del furgone compatto. Il prezzo di partenza è ora di 20.100 euro ( prezzo di vendita consigliato dal produttore, IVA esclusa ), ovvero 1.000 euro in meno rispetto a prima.

Il model year 2024 della Fiat Doblò disponibile per l’ordine in Germania

Il model year 2024 della Fiat Doblò si riconosce dalla griglia del radiatore e dai fari con un nuovo design e dai copriruota, che ora portano il logo FIAT. Un’altra novità della gamma è il colore della carrozzeria Blu Libeccio metallizzato. Per entrambe le varianti di trazione del nuovo Fiat Doblò sono disponibili le versioni furgone e carrozzeria Multicab. La versione base del furgone di lunghezza standard (L1) offre un volume di carico di 3,3 metri cubi e un carico utile di 581 chilogrammi. Il carico utile aumentato è di 879 chilogrammi. Con la carrozzeria più lunga (L2), questi valori per Fiat Doblò salgono a 3,9 metri cubi e 879 chilogrammi. Fiat E-Doblò ha sempre una portata utile maggiorata fino a 728 chilogrammi a parità di volumi di carico

Grazie a soluzioni sofisticate e innovative che rendono la guida più sicura e meno stressante, soprattutto in città, il nuovo Fiat Doblò e la nuova Fiat E-Doblò sono ancora di più i partner ideali per tutti i lavoratori. Oltre al design esterno rinnovato, i punti salienti dell’anno modello 2024 includono l’equipaggiamento ampliato con sistemi elettronici di assistenza alla guida e il sistema di infotainment ancora più potente.

L’equipaggiamento di sicurezza ampliato comprende, tra le altre cose, il sistema di frenata d’emergenza attiva, l’avviso di deviazione dalla corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, l’avviso di sonnolenza, il sistema di controllo della velocità, l’assistente abbaglianti nonché i sensori di luce e pioggia di serie. Includendo gli equipaggiamenti opzionali, sono disponibili in totale 17 sistemi elettronici di assistenza alla guida. Tra le altre cose, il regolatore di velocità adattivo con funzione Stop & Go e l’assistente al mantenimento della corsia consentono la guida autonoma al livello 2.

Gli interni del nuovo Fiat Doblò presentano un’ergonomia e una lavorazione ancora migliori. Di serie, il quadro strumenti dietro il volante e il touchscreen sopra la consolle centrale hanno una diagonale dello schermo di 10,0 pollici (25,4 centimetri). Il monitor centrale è completamente digitale, quindi la visualizzazione delle informazioni più importanti sul viaggio e sul veicolo può essere regolata individualmente.

Il sistema audio all-in-one standard è controllato tramite lo schermo HD al centro del cruscotto. La radio riceve anche stazioni digitali (DAB). Il sistema consente inoltre di specchiare i contenuti dello smartphone sul monitor grazie alle applicazioni Android Auto o Apple CarPlay. È possibile utilizzare ad esempio servizi di streaming come Spotify e Deezer, offerte di podcast o programmi di navigazione online come Google Maps e Waze. Lo smartphone è fissato saldamente al cruscotto in un supporto speciale. È possibile collegare ulteriori dispositivi tramite porta USB o in modalità wireless tramite Bluetooth. Il monitor visualizza anche l’immagine della telecamera posteriore.

Il motore elettrico della nuova Fiat E-Doblò produce 100 kW (equivalenti a 136 CV) e fornisce una coppia massima di 270 Newton metri. Ciò significa che il versatile trasportatore può raggiungere una velocità massima di 135 km/h. Il nuovo trasportatore elettrico di FIAT Professional traina anche rimorchi fino a 750 chilogrammi.

La batteria ha una capacità di 50 kWh. La gestione energetica è ottimizzata da una pompa di calore opzionale per il pacco batteria – che aumenta anche il comfort dei passeggeri – e dal sistema di frenata rigenerativa. Il recupero può essere scalato in tre fasi utilizzando i paddle al volante. Il sistema prevede tre modalità di guida: ECO per la massima autonomia, NORMAL e POWER per le massime prestazioni. Grazie a queste misure di ottimizzazione, l’autonomia di Fiat E-Doblò arriva ora fino a 330 chilometri secondo lo standard WLTP, 50 chilometri in più rispetto al modello precedente.

La nuova Fiat E-Doblò ha una potenza di ricarica fino a 7,4 kW di serie. Opzionalmente sono possibili fino a 11 kW; con una Wallbox altrettanto potente la batteria può essere caricata completamente in circa cinque ore. Nelle stazioni di ricarica opportunamente attrezzate la batteria riceve una corrente continua fino a 100 kW, che viene poi caricata all’80% in 30 minuti. Grazie a dettagli di equipaggiamento intelligenti, il nuovo Fiat E-Doblò rende il lavoro quotidiano ancora più efficace. Una presa (magic plug) consente ad esempio di alimentare gli utensili tramite la rete di bordo fino a 400 Volt.

Il nuovo Fiat Doblò è alimentato da motori a combustione all’avanguardia. Tutti i motori soddisfano lo standard sulle emissioni Euro 6d-ISC-FCM. Il motore turbo benzina di Fiat Doblò 1.2 Pure Tech eroga 81 kW (110 CV) ed è abbinato ad un cambio manuale a sei marce. Per il furgone il tre cilindri da 1,2 litri è disponibile in lunghezza standard con carico utile normale e in versione lunga con carico utile maggiorato. Il turbodiesel a quattro cilindri 1.5 BlueHDI è offerto in due livelli di potenza da 75 kW (102 CV) e 96 kW (131 CV) per tutte le varianti di carrozzeria. Una trasmissione manuale a sei velocità è standard. Il turbodiesel più potente può essere abbinato come optional anche ad un cambio automatico a otto rapporti.