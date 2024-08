Abarth accelera sulle piste del Festival di Interlagos

Creata da Carlo Abarth, appassionato di corse, Abarth è riconosciuta per la sua sportività, prestazioni ed esperienza di guida unica. Ispirando questa eredità, il marchio dello scorpione più famoso al mondo non poteva essere escluso dal Festival di Interlagos, uno dei più grandi eventi del settore automobilistico in Brasile. Sull’iconico circuito di Interlagos, a San Paolo, dal 9 all’11 agosto, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire la Pulse Abarth e la Fastback Abarth, gli unici SUV del marchio al mondo.

Abarth: il marchio dello Scorpione è una presenza fissa in uno dei principali eventi automobilistici in Brasile

Con profonde radici nel mondo delle corse, il brand Abarth espone i suoi prodotti nel miglior posto possibile: i box di Interlagos. Inoltre, sarà possibile metterli alla prova in pista, un’esperienza unica per i visitatori che potranno testare la modalità veleno e provare tutta la sportività dei SUV del brand. Per chi vorrà letteralmente indossare la maglia dello scorpione, sarà possibile acquistare i prodotti di AbarthWear, il lifestyle store del brand, anch’esso presente all’evento.

Anche Fiat non è da meno e partecipa per la prima volta all’evento. Lì, la marca leader del mercato brasiliano porterà la Fiat Toro, un modello che è un riferimento nel suo segmento. Inoltre, Fiat porta anche l’ultimo nato della sua gamma, Fiat Titano, un pick up che unisce robustezza, tecnologia, design accattivante e prestazioni fuoristrada.

Protagonisti dello stand Fiat, i pick up del marchio torinese daranno prova delle loro prestazioni anche sui percorsi fuoristrada. I visitatori infatti non solo potranno vedere da vicino le impressionanti caratteristiche di questi modelli, ma avranno anche la possibilità di provarli.