Salone Auto Torino 2024: curiosità e case partecipanti

È in atto la marcia di avvicinamento al Salone Auto Torino 2024, in programma dal 13 al 15 settembre. L’evento riporta i costruttori nel capoluogo piemontese, dove la cultura delle quattro ruote è di casa. In passato questo rendez-vous aveva una natura classica, con grandi spazi espositivi coperti. Nella nuova veste sposa il trend del momento ed assumerà la fisionomia di una passeggiata all’aperto nelle vie centrali della città. Qui si snoderanno gli stand degli espositori.

Il pubblico potrà ammirare i modelli del passato e del presente, in una trama fatta per raccontare l’evoluzione del comparto automotive, seguendo un itinerario che da piazza Carlo Felice porterà i visitatori in piazza Castello, in piazzetta Reale e ai Giardini Reali.

Spazio anche per un circuito dinamico cittadino, dove si potranno ammirare in azione dei prototipi, alcune auto in edizione limitata, delle Formula 1 storiche ed altro ancora, con una serie di parate capaci di entrare nel cuore dei presenti. Come avrete capito, si tratterà di un evento vivo e pulsante, in grado di emozionare. Grande l’interesse suscitato dalle novità più recenti portate dalle case automobilistiche.

Hanno dato la loro adesione 41 marchi del settore, che comporranno la trama del Salone Auto Torino 2024. Ecco i nomi: Abarth, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Citroën, Dacia, Dallara, Dongfeng, DR, DS, EVO, Ferrari, Fiat, GFG Style, Honda, Ich-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, MG Motors, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, Sportequipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, Voyah, Xev.

All’esposizione parteciperanno anche i seguenti brand: Collezione ASI Bertone, Acqua S.Bernardo, Allianz Direct, AM Costruzione Modelli, AMTS, Arexons, CA Auto Bank e Drivalia, DGA, Dumarey, Fondazione Macaluso, Fondazione Marazzato, Foppiani Shipping & Logistics, IED, Mafra, MAK, Museo Nazionale dell’Automobile, Petronas, Politecnico di Torino, Sabelt, Sparco, Speed, SUSTAINera.

Di notevole impatto emotivo, al Salone Auto Torino 2024, la presenza di alcuni capolavori del design a quattro ruote esposti in piazzetta Reale e piazza Castello. Per questi gioielli dell’arte automobilistica sono previste anche delle sfilate, che ne faranno gustare la magia in forma dinamica, spesso in compagnia di gradevoli musicalità meccaniche.

La cosa sarà resa possibile dalla partnership con la collezione ASI Bertone, con Italdesign, con Pininfarina e con lo IED. Tantissimi i modelli offerti alla visione del pubblico, nell’ambito di questo evento nell’evento. Ne citiamo solo alcuni, giusto per dare un’idea: Lamborghini Miura, Autobianchi Runabout, Delorean DMC 12, Volkswagen W12, Ford Mustang, Nazca C2, Lotus Esprit, Pininfarina Battista Hyper GT, Pininfarina Sergio, Ferrari Testarossa, Pagani Alisea. Credo che basti, per l’intensità del loro fascino.

Fonte | Salone Auto Torino