Salone Auto Torino 2024: l’evento comincia a prendere forma

Ancora mancano diversi mesi all’appello, ma la marcia di avvicinamento al Salone Auto Torino 2024 è già iniziata. Gli organizzatori sono al lavoro, per dar vita a un evento degno delle aspettative. La kermesse andrà in scena dal 13 al 15 settembre, nel centro del capoluogo piemontese. Sarà un appuntamento a cielo aperto, dove il pubblico potrà scoprire le auto del passato, del presente e del futuro, tra le vie e le piazze della città. Una formula che va di moda in questi tempi, almeno in Italia.

Rispetto alle modalità di svolgimento degli anni che furono, è qualcosa di sostanzialmente diverso. Cambiano i tempi e cambiano anche i format. Il Salone Auto Torino 2024 sarà come una passeggiata urbana, gratuita per il pubblico, che da piazza Carlo Felice porterà i visitatori in piazza Castello,in piazzetta Reale e ai Giardini Reali. Ci saranno test drive, mostre dei capolavori di tutte le epoche dei grandi designer, con prototipi, one-off e splendide fuoriserie.

Non mancheranno neppure le sfilate e le conferenze, ma il maggiore interesse mediatico sarà catturato dalle novità a quattro ruote esposte dalle case automobilistiche partecipanti. Si profila un evento di grande intensità emotiva, che renderà gli ospiti parte di un film tutto da ammirare. Già rilasciata la prima delle sette locandine ufficiali del Salone Auto Torino 2024: una collection che vedrà protagonisti prototipi, one-off e limited edition disegnate da designer di fama mondiale. Il primo modello ad essere rappresentato è il prototipo Bertone Runabout della Collezione ASI Bertone firmato da Marcello Gandini.

Nella narrazione in movimento della storia dell’auto, grande interesse sarà suscitato dal corteo dinamico, tra piazza San Carlo e via Roma, con la rappresentazione di 5 momenti iconici dell’evoluzione delle quattro ruote. Questo appuntamento, previsto a partire dalle 10 di venerdì 13 settembre, darà il via al Salone Auto Torino 2024. La parata avrà quest’ordine: carrozze di inizio 1800 trainate da cavalli; prime vetture del 1900 con motore a scoppio; prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri dal 1960 a oggi; premiere parade, con la sfilata delle novità di prodotto dei brand espositori; parata motorsport, coi modelli racing. In passerella anche la Bertone Runabout della collezione ASI Bertone, che venne presentata ufficialmente 55 anni fa, nel 1969, nella cornice salonistica piemontese.