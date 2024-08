La nuova Lancia Ypsilon è sotto i riflettori alla Goodwood Art Gallery

La nuova Lancia Ypsilon è l’ospite speciale della mostra italiana alla Goodwood Art Gallery di Anversa. La mostra si svolgerà dal 1 agosto al 15 settembre e metterà in mostra il meglio dell’arte, del design e della cultura italiana. Quale vettura migliore della nuova Ypsilon per essere il punto focale, poiché incarna design elegante, dinamica di guida avanzata e tecnologie all’avanguardia. Jean Marc e Nicoline, titolari della Goodwood Gallery: “Siamo molto felici e onorati di accogliere da oggi la nuova Lancia Ypsilon nel nostro cantiere. Come galleria d’arte automobilistica, siamo sempre alla ricerca di un’auto eccezionale per affascinare i nostri visitatori. La La nuova Lancia Ypsilon non è solo bella, sofisticata e unica, è anche nuovissima e attirerà sicuramente l’attenzione dei nostri stessi visitatori: è davvero un’opera d’arte.

La nuova Ypsilon sarà un must alla fiera, poiché il nuovissimo modello è la continuazione del leggendario modello Lancia, con un’estetica straordinaria, dinamiche di guida avanzate e un nuovo propulsore elettrico all’avanguardia. La Nuova Ypsilon sarà accompagnata da una rarissima Lancia Montecarlo del 1976 e dalla leggendaria Lancia Delta HF Integrale EVO-1 del 1991 durante l’evento inaugurale.

“La Dolce Vita” si svolgerà presso la Goodwood Art Gallery di Anversa dal 1 agosto al 15 settembre. Oltre alla Lancia Ypsilon, l’evento metterà in mostra una varietà di opere d’arte, stili di vita e cucine italiane, fornendo uno spaccato della bellezza e dell’eleganza dell’Italia. La nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura di una nuova era, con un design senza tempo, forme pure e radicali, high-tech e user-friendly. Si tratta di un’auto completamente nuova che incarna il comfort Lancia a bordo, grazie alla cura dei dettagli stilistici e alla selezione di materiali e colori, il tutto reso possibile dalla collaborazione con Cassina.

La nuova Lancia Ypsilon narra quattro storie: la guida, con enfasi su maneggevolezza, agilità, comfort e piacere di guida; tecnologia avanzata, sempre semplice e intuitiva, in perfetto stile Lancia, focalizzata su benessere, sicurezza e connettività a bordo; l’elettrificazione, con un’auto la cui versione 100% elettrica può garantire prestazioni eccezionali, massima efficienza e autonomia e tempi di ricarica migliori della sua categoria; e infine l’Eleganza Italiana, tipica delle Lancia più belle di tutti i tempi, con uno stile senza tempo, ispirato al passato e allo stesso tempo contemporaneo. 1 auto, 4 dichiarazioni!

La versione completamente elettrica della nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura 100% elettrica del marchio. Questo modello segna l’ingresso nell’era della mobilità elettrica. Incarna la visione delle prestazioni normative in termini di autonomia, tempo di ricarica ed efficienza.

Con un propulsore da 156 CV/115 kW e una batteria da 51 kWh, la nuova Lancia Ypsilon può raggiungere un’autonomia di 403 km nel ciclo combinato WLTP, posizionandosi come best in class nel segmento B delle berline premium. Può ricaricarsi rapidamente dal 20% all’80% in soli 24 minuti, oppure ricaricarsi quanto basta per percorrere 100 km in 10 minuti. Il consumo dell’auto è compreso tra 14,3 e 14,6 kWh per 100 km.

La versione ibrida è destinata a chi cerca versatilità e rispetto per l’ambiente. L’auto è dotata di un motore ibrido di ultima generazione, con motore 1.2 litri da 100 CV (74 kW) e tecnologia 3 cilindri da 48 V, che unisce la massima efficienza ad un’affidabilità infallibile. Questo motore consente una velocità massima di 190 km/h, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi ed emissioni estremamente basse da 103 a 104 g/km a seconda del ciclo WLTP.

Il sistema di guida intelligente passa automaticamente alla modalità puramente elettrica, ad esempio durante le manovre a bassa velocità, riducendo così il consumo di carburante dell’auto e migliorando l’esperienza di guida. La versione ibrida è dotata di cambio automatico e-DCT a sei rapporti e funzioni elettroniche come e-Start, e-Parking, e-Queuing ed e-Creeping consentono ai conducenti di adattare il proprio stile di guida alle proprie esigenze. I clienti possono già provare la Lancia Ypsilon 100% elettrica (autonomia di 403 km WLTP) e l’efficientissima versione ibrida.