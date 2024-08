Nuova Lancia Gamma: ecco quando vedremo le prime immagini

Nuova Lancia Gamma farà il suo debutto nel corso del 2026 come secondo di tre modelli della casa piemontese che nei prossimi anni dovrà dimostrare di poter fare utili per non essere tagliata dal gruppo Stellantis. Lancia ha deciso di far uscire un’auto ogni due anni e dopo la nuova Lancia Ypsilon che ha debuttato lo scorso 14 febbraio a Milano nel 2026 molto probabilmente nel corso del primo trimestre assisteremo al debutto anche di quella che sarà la futura ammiraglia del marchio.

Ecco quando potrebbero finalmente trapelare le prime immagini della nuova Lancia Gamma

Nuova Lancia Gamma sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium e avrà una lunghezza di circa 4,7 metri. A quanto pare si tratterà di una fastback con carrozzeria atipica difficilmente inquadrabile in una delle attuali categorie previste nel mercato auto non essendo una vera e propria berlina ma nemmeno un crossover. Questa auto dovrebbe essere quella che regalerà le maggiori soddisfazioni a Lancia in termini di vendita nei maggiori mercati europei dove il marchio è tornato quest’anno con la nuova Lancia Ypsilon dopo un’assenza durata diversi anni.

Quello che in tanti si domandano è quando avremo le prime immagini della nuova Lancia Gamma anche sotto forma di teaser. Al momento infatti non vi è alcuna immagine ma solo semplici render nati sulla base di quanto dichiarato dai dirigenti del brand premium di Stellantis ma nessuno sa al momento quale effettivamente sarà l’aspetto di questa auto. Qui ad esempio vi mostriamo due dei tanti render apparsi sul web ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto. Di sicuro questo modello avrà numerosi elementi di design in comune con la concept Lancia Pu+Ra HPE e anche con quelli della nuova Lancia Ypsilon.

Per quanto riguarda le prime immagini del modello potrebbero arrivare nella seconda metà del prossimo anno o sotto forma di teaser o sottoforma di immagini leaked come avvenuto per numerosi recenti novità di Stellantis a cominciare proprio dalla nuova Lancia Ypsilon che già diverse settimane prima del debutto era stata mostrata nelle prime immagini senza veli.