Nuove Alfa Romeo Giulia e E-Jet: le prestazioni saranno ancora importanti

Nuova Alfa Romeo Giulia e E-Jet saranno due delle prossime novità che la casa automobilistica del Biscione lancerà sul mercato. Il loro arrivo è previsto per il 2026 e il 2027. Queste due auto forse ancora più della nuova Alfa Romeo Stelvio che invece vedremo nel 2025 punteranno forte sulle prestazioni. Infatti si parla di versioni Quadrifoglio da oltre mille cavalli e inoltre queste due auto avranno un design molto sportivo e aerodinamico.

Design molto sportivo e aerodinamico e prestazioni super per le nuove Alfa Romeo Giulia e E-Jet

La prima ad arrivare sarà la nuova Alfa Romeo Giulia nella primavera del 2026. La vettura sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e sarà ancora più sinuosa e sportiva della versione attuale. L’auto avrà alcuni elementi di design visti nella recente Alfa Romeo Junior come i fari affilati e lo scudetto chiuso. Oltre che sulle prestazioni comunque questa auto offrirà lusso, tecnologia e nelle versioni elettriche che saranno la maggioranza ci sarà autonomia di oltre 800 km e ricarica super veloce dal 20 all’80 per cento in meno di 18 minuti.

Alfa Romeo E-Jet segnerà il ritorno dello storico marchio milanese nel segmento E del mercato dopo molti anni. Come anticipato da Jean Philippe Imparato CEO di Alfa Romeo si tratterà di un modello che rappresenterà una vera e propria novità dal punto di vista del design rappresentando un qualcosa di mai visto prima che sorprenderà molto. Il suo arrivo è previsto nel corso del 2027. La piattaforma sarà sempre la STLA Large ma in versione allungata e lo stabilimento prescelto per questa vettura è lo stesso di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e cioè il sito produttivo di Stellantis a Cassino nel Lazio. Questo modello sarà pensato per far bene soprattutto negli Stati Uniti e in Cina.