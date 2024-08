Alfa Romeo Junior: ecco come sarebbe in versione Spider by Zagato

Alfa Romeo Junior è la grande novità di questo 2024 per quanto concerne la casa automobilistica milanese. La sua presentazione ufficiale è avvenuta lo scorso 10 aprile e da poco è stata avviata la sua commercializzazione. L’auto nei giorni scorsi è stata inserita nella lista di 41 vetture che si contenderanno il titolo di Car of The Year 2025.

Ecco quale potrebbe essere il design di una ipotetica futura Alfa Romeo Junior Zagato Spider

Alfa Romeo Junior ovviamente fin dal suo debutto ha fatto parlare molto di se per vari motivi. Dal clamoroso cambio di nome alle sue caratteristiche di design che probabilmente in futuro troveremo nelle altre auto di Alfa Romeo che saranno lanciate nei prossimi anni a partire dalla nuova Stelvio nel 2025 e continuando con la nuova Giulia nel 2026.

Ovviamente tutta questa attenzione mediatica ha portato anche molti creatori digitali ad immaginare particolari versioni di questo di Alfa Romeo Junior. L’ultima ipotesi che arriva dal web è quella di Julien Jodry realizzata per il sito francese Auto-moto. Il designer ha deciso di immaginare come potrebbe apparire una eventuale versione Zagato del nuovo SUV compatto della casa automobilistica del Biscione. In questo caso si è scelto però di immaginare una ipotetica versione Spider.

Ricordiamo che Zagato e Alfa Romeo vantano una lunga storia di collaborazioni che ha dato vita a modelli iconici e leggendari. La Junior Spider potrebbe segnare un nuovo capitolo in questa tradizione, potenzialmente realizzata in un’edizione super limitata.

Ricordiamo infine che Alfa Romeo punta forte sulla nuova Alfa Romeo Junior per rilanciare le vendite nel 2024, che finora sono state deludenti a causa di un calo significativo per i modelli Tonale e Giulia. Nonostante i prezzi più elevati rispetto alla concorrenza, la Junior potrebbe attirare nuovi clienti grazie alle sue versioni ibride ed elettriche. Il CEO Jean Philippe Imparato prevede tra 50.000 e 70.000 immatricolazioni.