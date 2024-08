Nuova Alfa Romeo Stelvio: cambierà nella forma e nella sostanza

Tra meno di un anno faremo la nostra prima conoscenza con la nuova Alfa Romeo Stelvio che debutterà ufficialmente intorno alla metà del 2025. Questa vettura, seconda generazione del celebre modello subirà un vero e proprio cambiamento sia nella forma che nella sostanza. Il suo design infatti sarà completamente stravolto rispetto al modello attuale. Al pari del SUV Alfa Romeo Junior lo scudetto anteriore sarà chiuso e i fari saranno molto sottili.

Rivoluzione totale per il Biscione con la nuova Alfa Romeo Stelvio

Dietro la nuova Alfa Romeo Stelvio avrà uno stile a coda tronca che lo farà apparire più simile ad un SUV coupé che ad un modello più tradizionale come quello attuale. Ma come dicevamo poc’anzi non sarà solo il design a cambiare ma anche la sostanza del modello sarà totalmente diversa da quella attuale a cominciare dalla piattaforma che sarà la nuova STLA Large la stessa usata per la Dodge Charger Daytona ma che a quanto pare sarà rivista appositamente per l’auto della casa automobilistica del Biscione.

Cambierà ovviamente la gamma di motori che sarà composta da numerosi motori elettrici compresa la top di gamma Quadrifoglio che dovrebbe avere poco meno di mille cavalli di potenza. In gamma però ci dovrebbe essere spazio ancora per qualche versione con motore a combustione. La piattaforma STLA Large sarà equipaggiato con pacchi batteria che varieranno da 85 a 118 kWh, offrendo un’autonomia fino a 800 km per le versioni berlina, come la Giulia. Per il modello Stelvio, è ragionevole aspettarsi una riduzione dell’autonomia di circa il 10 per cento.