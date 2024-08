Maserati consegna le One-Off Quattroporte Grand Finale e MC20 Iris

A fare da cornice alla consegna di due Maserati speciali ci ha pensato il magico scenario di Stresa, perla turistica piemontese affacciata sul Lago Maggiore. In questa località, a lui tanto cara, un importante imprenditore statunitense, attivo nel settore biomedico, ha ricevuto le chiavi delle one-off commissionate: la Quattroporte Grand Finale e la MC20 Iris.

La prima è un tributo conclusivo all’ammiraglia aziendale dell’attuale generazione, mentre l’altra offre un’interpretazione cromatica ispirata alla variopinta palette dell’arcobaleno. Entrambe hanno preso forma nel reparto Fuoriserie della casa modenese, della cui esclusiva produzione sono una prova tangibile e luminosa.

Si tratta di creazioni uniche, in grado di soddisfare al meglio i desideri di personalizzazione espressi dal committente. La loro specificità è il frutto dell’impiego di dettagli pregiati e di allestimenti specifici, nati con complesse lavorazioni che rendono giustizia alla professionalità degli autori di questi interventi.

La Quattroporte, berlina di lusso Maserati giunta alla sesta generazione, guadagna un abito in Blu Nobile nella Grand Finale. Anche il kit esterno in fibra di carbonio è verniciato nello stesso colore. Splendido il contrasto con le pinze dei freni in allumino spazzolato. Gli interni sono curati con grande attenzione e danno una prova della maestria artigianale italiana.

L’acquirente dell’esemplare di cui ci stiamo occupando ha scelto materiali di alta qualità. Sin dal primo sguardo si notano il volante con inserto in radica, il pannello porta nella colorazione TAN, l’A pillar in pelle nera, il logo del tridente con cuciture nere sul poggiatesta. La tela delle modifiche è però più ampia. Del pacchetto fa parte, fra gli altri, il baule foderato in pelle. Sotto il cofano anteriore libera la sua energia un motore V8 da 580 cavalli: l’ultimo della serie.

Diversa la filosofia scelta per il processo di personalizzazione della più moderna Maserati MC20, una supercar dallo stile inconfondibile, che inebria sin dal primo sguardo. Qui, infatti, il risultato finale è ancora più difficile da replicare. Il fil rouge dell’auto è l’arcobaleno (iris), motivo scelto personalmente dal cliente, per definire la forte personalità stilistica del suo “gioiello” a quattro ruote.

Nell’abitacolo, la colorazione AI Aqua Rainbow valorizza le cuciture. Anche qui ci sono dettagli e ingredienti su misura, molto ricercati, che fanno la differenza. Il nome di questo esemplare è messo ben in evidenza sul battitacco, dove la scritta “MC20 Iris” è impressa a laser. In tale esclusiva e particolare veste, ricca di dettagli ricercati, la Maserati MC20 diventa ancora più preziosa, per la gioia del proprietario e di chi potrà ammirarla da vicino.

Foto | Maserati