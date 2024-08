Jeep presenterà presto la nuova Compass elettrica

La Jeep Compass elettrica sta finalmente arrivando. Jeep ha in programma di svelare la Compass elettrica prima della fine dell’anno, in vista del lancio in Europa nel 2025. Ecco cosa sappiamo finora sul nuovo SUV elettrico.

Entro fine anno dovrebbe debuttare la nuova Jeep Compass elettrica

Abbiamo appreso che è in lavorazione una nuova Jeep EV che debutterà prima della fine del 2024. Parlando con Auto Express, il direttore generale di Jeep nel Regno Unito, Kris Cholmondeley, ha lasciato intendere che la nuova Compass verrà presentata a novembre.

La nuova Jeep Compass Elettrica sarà disponibile nelle versioni ibrida, PHEV e completamente elettrica, in linea con la strategia “Freedom of Choice” di Jeep. Sebbene la Wagoneer S sia il primo EV globale di Jeep, Cholmondeley ha affermato di essere “ancora più entusiasta” dell’imminente Compass.

Il direttore generale di Jeep UK ritiene che il nuovo modello sarà cruciale per aumentare la quota di mercato del marchio. Si prevede che la nuova Jeep Compass elettrica sarà il pilastro della rinascita di Jeep in Europa, essendo posizionata in uno dei segmenti di mercato più popolari.

La nuova Jeep Compass elettrica sarà costruita sulla piattaforma STLA Medium. Rilasciata nel luglio 2023, Stellantis sostiene che questa piattaforma offre un’autonomia di oltre 435 miglia (700 km) WLTP con il pacchetto prestazioni, mentre il pacchetto standard garantisce un’autonomia di oltre 310 miglia (500 km) WLTP.

Come la Wagoneer S, si prevede che la la nuova generazione del modello di Jeep verrà lanciata con un allestimento “Trailhawk” o un modello più robusto per rivaleggiare con la Land Rover Defender. Jeep darà priorità alla Compass elettrica in Europa e nel Regno Unito, il cui lancio è previsto per il 2025, prima della Wagoneer S e della Recon. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello che potrebbe essere costruito presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia.