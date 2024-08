Astra Griffin: ecco l’edizione speciale pensata per il Regno Unito

Stellantis ha svelato un nuovo modello in edizione speciale, l’Astra Griffin, disponibile nelle varianti elettrica e a benzina, che offre specifiche migliorate a un prezzo più interessante. Griffin, disponibile nelle versioni Hatch e Sports Tourer, segue altre recenti versioni in edizione speciale Vauxhall per rendere il passaggio all’elettrico il più possibile raggiungibile e offrire un nuovo punto di ingresso a ogni gamma di modelli.

Astra Griffin si unisce ai modelli Corsa YES Edition e Mokka Griffin in edizione speciale

Con specifiche migliorate rispetto all’allestimento Design, l’edizione speciale Griffin esalta l’aspetto sorprendente dell’Astra con finestrini posteriori oscurati e mancorrenti sul tetto sulla Sports Tourer. All’interno, il conducente e il passeggero anteriore beneficiano di sedili riscaldati, mentre il sedile del conducente presenta un design altamente ergonomico certificato da AGR (la “Campagna per schiene più sane” della Germania). Anche il volante è riscaldato, mentre la tecnologia interna è stata migliorata con la ricarica wireless per smartphone e una telecamera posteriore a 180° per integrare i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

I modelli Astra Griffin offrono una gamma di funzionalità di connettività di serie. Il sistema di infotainment Multimedia Pure Panel di Vauxhall ha un touchscreen a colori da dieci pollici, compatibile con Wireless Apple CarPlay e Android Auto, e un quadro strumenti digitale da dieci pollici. Grazie a Vauxhall Connect, i clienti di Astra Electric Griffin possono programmare da remoto la ricarica e pre-condizionare la temperatura dell’abitacolo del veicolo.

A completare l’offerta, i modelli Astra Griffin sono dotati di fari a LED, luci posteriori e luci diurne con abbaglianti assistiti, oltre a una serie di tecnologie di assistenza alla guida. Tra queste, cruise control adattivo, avviso di abbandono della corsia con assistenza al mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e di velocità e frenata di emergenza automatica con rilevamento dei pedoni.

L’Astra Griffin Electric è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh che offre un’autonomia fino a 258 miglia (WLTP), abbinata a un motore elettrico che produce 156 CV e 270 Nm di coppia. La ricarica dell’Astra Electric è rapida e semplice, con una carica del 20-80% che richiede solo 26 minuti su un caricabatterie rapido CC da 100 kW. Un caricabatterie di bordo da 11 kW è montato di serie, consentendo una carica dallo 0 al 100% in 5 ore e 45 minuti da un caricabatterie pubblico da 11 kW. In alternativa, una carica dallo 0 al 100% tramite una wallbox domestica da 7 kW richiederà 8 ore.

Disponibile sia nella versione hatchback che nella Sports Tourer Electric, il nuovo modello d’ingresso della gamma Astra Electric presenta specifiche migliorate e offre un risparmio di £ 2.800 rispetto all’allestimento Design, con prezzi a partire da £ 34.995.

L’Astra Griffin è disponibile anche con un motore turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri, che produce 130 CV e 230 Nm di coppia ed è abbinato a un cambio manuale a sei marce. A partire da £ 24.795 OTR, Griffin riduce il punto di ingresso nella gamma Astra di £ 2.775, offrendo anche caratteristiche aggiuntive rispetto all’allestimento Design.

Per una maggiore tranquillità, Vauxhall offre una garanzia sulla batteria di otto anni/100.000 miglia e tre anni di assistenza stradale di serie. Gli ordini per l’edizione speciale Astra Griffin, Astra Electric Griffin e Astra Sports Tourer Electric Griffin sono aperti ora, con le prime consegne dei modelli elettrici da agosto e la variante a benzina a novembre. La presentazione dell’Astra Electric Griffin segue la Corsa Electric YES Edition e la Mokka Electric Griffin, con i nuovi modelli in edizione limitata che rendono la gamma elettrica di Vauxhall più accessibile. Entro la fine del 2024, Vauxhall offrirà una versione completamente elettrica di ogni modello di auto e furgone nella sua gamma.