Fiat Grande Panda e Alfa Romeo Junior tra le candidate di Car of the Year 2025

41 modelli si contenderanno il premio Car of the Year 2025, assegnato alla vettura più meritevole dell’anno. Come da tradizione, il premio verrà assegnato in due fasi: la prima prevede la pubblicazione di una Short List composta da soli 7 modelli, selezionati dalla Long List riportata in basso, e la seconda fase sarà l’elezione della migliore auto del 2025. Tra le auto in lizza anche Fiat Grande Panda e Alfa Romeo Junior.

Fiat Grande Panda si contenderà il premio di Car of the Year 2025 insieme a Alfa Romeo Junior e altre 39 auto

Presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio a Torino dopo che nelle settimane precedenti Fiat aveva mostrato le prime immagini ufficiali, la vettura rappresenta la grande novità della principale casa automobilistica italiana per quanto riguarda il 2024. L’auto nasce su piattaforma smart car di Stellantis avrà una versione ibrida da meno di 19 mila euro e una elettrica da menod i 25 mila euro. Fiat Grande Panda darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriveranno nei prossimi anni anche la nuova Fiat Multipla e la nuova Fiat Fastback.

Tra i candidati al premio Car of The Year 2025 anche Alfa Romeo Junior. Presentato lo scorso 10 aprile questo modello è la nuova entry level della casa automobilistica del Biscione. Il SUV compatto è stato al centro di molte polemiche e discussioni per il fatto di essere prodotto in Polonia a Tychy e per il clamoroso cambio di nome a cui è stato sottoposto poco dopo la sua presentazione passando dal chiamarsi Alfa Romeo Milano al nuovo nome Junior. Vedremo dunque se i due modelli di Stellantis riusciranno a superare la folta concorrenza aggiudicandosi il più importante premio del settore automobilistico. Segnaliamo comunque che questi non sono gli unici modelli di Stellantis presenti nella lista. Vi sono infatti anche: Citroën C3/ë-C3, Citroën C3 Aircross, Maserati GranTurismo e Grecale e Opel Grandland e Frontera.