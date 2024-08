Ram e Chrysler: ecco cosa ha detto sul loro futuro il CEO Feuell

Christine Feuell ha assunto un ruolo chiave all’interno di Stellantis North America, assumendo la direzione dei marchi Ram e Chrysler. Il suo ingresso nel settembre 2021 segna un punto di svolta nei recenti cambiamenti di leadership. Feuell supervisiona attentamente due marchi distinti: Ram, noto per la sua forte presenza nei segmenti dei pick-up e dei veicoli commerciali, e Chrysler, che sta transitando verso una gamma esclusivamente elettrica entro il 2028, posizionandosi nel mercato mainstream.

Il CEO Christine Feuell ha parlato del futuro di Ram e Chrysler

Il doppio ruolo di Feuell arriva in un momento di notevoli sfide per entrambi i marchi. Ha assunto le responsabilità di Ram a giugno dopo la partenza di Tim Kuniskis, un periodo caratterizzato da difficoltà di produzione e problemi di inventario. L’introduzione del rinnovato Ram 1500 del 2025 ha subito ritardi a causa di intoppi di produzione presso lo Sterling Heights Assembly Plant, contribuendo a un calo del 23,4 per cento nelle vendite di pick-up Ram nel secondo trimestre e a un calo del 19,5 per cento fino a giugno.

Feuell ha riconosciuto questi problemi, spiegando: “Abbiamo avuto un avvio molto lento del rinnovamento dei nostri modelli dell’anno ’25 a Sterling Heights, quindi quei livelli di produzione inferiori hanno contribuito in parte al calo delle vendite. Ma penso che il fattore più importante sia stato l’accumulo di inventario”.

Nonostante le sfide, Feuell mantiene una visione positiva per il futuro di Ram. Ha messo in luce il prossimo arrivo del Ram 1500 REV, completamente elettrico, e del Ram 1500 Ramcharger, un pick-up elettrificato dotato di un motore Pentastar V6 da 3,6 litri. “La produzione del 1500 sarà a pieno regime entro il prossimo mese circa”, ha dichiarato, sottolineando l’impegno per potenziare le performance del marchio.

Allo stesso tempo, Chrysler, sotto la guida di Feuell dal 2021, è destinata a subire una significativa trasformazione. Il marchio si sta preparando a svelare il suo primo veicolo elettrico (EV), un crossover, nel 2026, con altri EV pianificati in seguito. Feuell ha notato un ritardo nel lancio iniziale del crossover elettrico di Chrysler, attribuito a ritardi più ampi nei lanci di veicoli elettrici a batteria (BEV). “Il BEV Chrysler è stato coinvolto in quel cambio di tempistica”, ha affermato, ma rimane fiduciosa nella prontezza del veicolo.