Ram 1500 REV: prenotazioni chiuse dopo 5 giorni per le troppe richieste

Ram Truck non accetta più prenotazioni o preordini per il suo pick-up completamente elettrico, il Ram 1500 REV. La domanda è apparentemente così alta che il produttore ha dovuto fermare la “Ram REV Insider + Membership”. Ciò avviene solo una settimana dopo che la società ha presentato un primo sguardo al veicolo durante il Super Bowl. Da quel momento, i clienti sono stati in grado di depositare un deposito rimborsabile di 100 dollari per ottenere un posto nell’elenco delle prenotazioni.

Stop agli ordini per Ram 1500 REV a causa delle alte richieste

Inoltre, Ram, la filiale statunitense di veicoli commerciali del gruppo Stellantis, ha promesso a questi clienti l’accesso al programma “Insider +”, dove avrebbero ottenuto informazioni esclusive sul veicolo. Non è chiaro quante persone abbiano preordinato il pickup elettrico, ma a quanto pare abbastanza da permettere a Ram di chiudere (almeno temporaneamente) i suoi ordini. Il Ram 1500 REV arriverà su strada negli Stati Uniti nel 2024. E mentre il pick-up è stato presentato come concept a gennaio e le prime immagini sono state pubblicate la scorsa settimana, tutti i dettagli tecnici devono ancora essere rilasciati.

Dopo l’anteprima di domenica, il CEO di Ram Mike Koval ha parlato con il media statunitense Fox News, affermando che “la percentuale di adozioni di veicoli elettrici nel segmento dei pickup continua a crescere” e che quando la casa automobilistica lancerà il suo pick-up completamente elettrico l’anno prossimo, Ram avrà “giusto e quell’intersezione di quando la domanda è giusta e la maturità dell’infrastruttura e del mercato è in una posizione assai migliore di adesso”.

Sebbene la società non abbia ancora rilasciato le specifiche complete, Ram ha confermato che il 1500 REV avrà caratteristiche importanti. Il suo aspetto è più sobrio rispetto al concept Ram 1500 Revolution rivelato a gennaio, e sia all’interno che all’esterno ha una chiara affinità di design con il motore a combustione interna (ICE) 1500 .