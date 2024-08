Fiat Strada: performance storiche in Brasile

Nel mese del suo anniversario Fiat ha avuto innumerevoli motivi per festeggiare in Brasile. Ha festeggiato i 125 anni della sua esistenza, il 45° anniversario della Fiat 147, la prima vettura a etanolo al mondo, il 48° anniversario del Polo Automotive Betim e, per chiudere in bellezza, ha chiuso il mese in testa al mercato auto. Uno dei maggiori punti di forza del marchio è stato il pickup Fiat Strada, che detiene il titolo di veicolo più venduto in Brasile e ha anche raggiunto una performance storica con 14.192 immatricolazioni, il volume più alto di immatricolazioni da settembre 2014.

Con 14.192 veicoli venduti, Fiat Strada a luglio ha raggiunto il volume di immatricolazioni più alto da settembre 2014

Nel mese Fiat ha venduto 50.475 unità e ha guadagnato una quota di mercato del 22,1 per cento. Di più: la quota del marchio è cresciuta di 3,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Infine, la Fiat ha inserito tre modelli nella classifica generale dei 10 più venduti nel Paese: la Strada con la medaglia d’oro, l’Argo con il bronzo con 8.663 unità vendute, e la Mobi arrivata all’ottavo posto con 6.807 immatricolazioni.

Fiat è leader di mercato in diverse categorie. Tra le berline, il marchio occupa la prima posizione con 15.475 unità vendute, che rappresentano il 26,1 per cento della quota del segmento. Anche nell’universo dei pick-up è al primo posto, con 20.554 unità vendute e il 45,9 per cento di questa quota di mercato. Nel segmento dei furgoni Fiat mantiene la leadership con 2.525 unità vendute, raggiungendo una quota del 38,6 per cento.

“Luglio è stato un mese di festeggiamenti per Fiat. È bello aver raggiunto questo risultato impressionante con Strada, nonché essere, ancora una volta, in prima linea nel mercato brasiliano mentre celebriamo gli anniversari del marchio in Brasile e in Vale la pena ricordare che il pick-up ha ottenuto la sua migliore performance nel 2024, nonché il risultato più alto praticamente negli ultimi 10 anni, con una crescita delle vendite di oltre l’87 per cento rispetto al mese precedente”, commenta Herlander Zola, vice presidente -presidente senior delle operazioni commerciali per Stellantis in Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America.

Da inizio anno Fiat è anche leader del mercato, con una quota di mercato del 20,7 per cento e 270.930 unità immatricolate, ovvero 65.191 unità davanti al secondo posto. Le buone notizie non finiscono qui: da inizio anno Fiat Strada ha riconquistato la posizione di veicolo più venduto in Brasile, con 70.793 unità immatricolate. Con un totale di tre vetture nella top 10 delle auto più vendute nel Paese, il marchio ha ancora la Fiat Argo al quinto posto, con 48.289 unità immatricolate, e la Mobi al settimo posto, con 39.047 auto vendute.

Inoltre, quest’anno la Fiat è leader in tre categorie. Nelle berline sono state vendute 87.362 unità, pari al 23,9 per cento della quota di mercato del segmento. Nei camioncini sono state vendute 101.391 unità, pari al 40,2 per cento del mercato. Nel segmento dei furgoni Fiat mantiene la leadership con 13.882 unità vendute, raggiungendo una quota del 38,6 per cento.