Nuova Fiat Argo: sarà questo il suo design?

Nuova Fiat Argo sarà molto diversa rispetto al modello attuale. La berlina venduta da Fiat in America Latina e prodotta in Brasile da diversi anni si trasformerà in un crossover con l’arrivo della sua seconda generazione nel corso del 2026. A quanto pare questa auto avrà molto in comune con Fiat Grande Panda da cui deriverà. Essa infatti utilizzerà la stessa piattaforma smart car e sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Betim in Brasile.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat Argo che arriverà in Brasile nei prossimi anni

Nel frattempo in Brasile c’è chi ha provato ad immaginare quale sarà l’aspetto definitivo della nuova Fiat Argo. Si tratta del creatore digitale Kleber Silva che ha immaginato così il design di questo modello destinato ad avere un ruolo importante nella futura gamma di Fiat in America Latina. A nostro avviso l’auto sarà ancora più somigliante a Fiat Grande Panda rispetto a quanto mostra questo render che invece sembra immaginarla più simile alla Citroen C3. Infatti le due auto di Fiat saranno praticamente la stessa auto anche se inevitabilmente qualche piccola differenza estetica tra le due è destinata ad esserci.

Ricordiamo che Fiat ha intenzione di creare una gamma di auto globali. Questo significa che a differenza della situazione attuale in cui la casa torinese ha auto diverse in Sud America e Europa, in futuro non sarà più cosi. Cambieranno i nomi ma le auto saranno le stesse. La nuova Fiat Argo sarà la Grande Panda Europea, La nuova Pulse sarà la Multipla e la Fastback sarà la futura Panda Fastback in arrivo nel 2026. Stessa sorte toccherà anche la Fiat Strada che in futuro sarà sostituita dalla Panda pickup.