Alfa Romeo non deve morire: il sorprendente risultato di un sondaggio negli USA

Il famoso sito americano Carscoops ha deciso di effettuare un sondaggio tra i suoi lettori chiedendo quali marchi Stellantis dovrebbe eliminare. Questo sondaggio deriva dalle recenti dichiarazioni del numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares il quale aveva detto nelle scorse settimane che la sua azienda è pronta a tagliare alcuni brand nel caso in cui questi non si riveleranno redditizi nei prossimi anni. Sorprende il risultato di Alfa Romeo.

Gli americani fanno il tifo per Alfa Romeo: secondo un sondaggio Stellantis non deve rinunciare al Biscione

Carscoops dunque ha deciso di chiedere ai suoi lettori quali brand Stellantis farebbe bene a tagliare e il risultato è piuttosto sorprendente. In tanti hanno risposto che Chrysler dovrebbe essere eliminato. La cosa sorprende se si pensa che al sondaggio hanno partecipato molte persone del Nord America. Molto probabilmente influisce il fatto che da molto tempo il brand non sforna nuovi modelli e che al momento in gamma ha solo il minivan Pacifica. Il 24% dei votanti ha decretato che Stellantis dovrebbe eliminare dunque il suo famoso brand americano. Al secondo posto dei marchi di cui il gruppo di Carlos Tavares potrebbe fare a meno c’è DS con il 17% dei voti seguito al terzo posto da Opel/Vauxhall con l’11%.

Alfa Romeo invece sembra essere benvoluto quantomeno dai lettori di Carscoops. Solo il 2% di loro ritiene che il marchio andrebbe rimosso. Solo Jeep sembra essere più amato. E’ suo infatti l’ultimo posto nella classifica dei brand di cui Stellantis dovrebbe disfarsi. Insomma secondo questo sondaggio il marchio del Biscione sembra fare molta simpatia anche in Nord America. Si spera naturalmente che tutto questo possa in futuro trasformarsi in vendite. Infatti queste rimantono molto deboli nonostante il debutto di Tonale. Giulia e Stelvio ormai sono presenti da troppi anni e si aspetta la futura generazione che arriverà nei prossimi anni. Inoltre si parla anche del possibile arrivo di Junior nella versione Veloce con motore elettrico da 280 cavalli.

Infine non dimentichiamo che nel 2027 è previsto il ritorno del Biscione nel segmento E del mercato con quello che per il momento è stato soprannominato Alfa Romeo E-Jet. Questa auto dal design sorprendente potrebbe accendere l’amore degli americani per le auto della casa automobilistica del Biscione.