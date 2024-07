Alfa Romeo Junior elettrica potrebbe arrivare negli USA

Alfa Romeo starebbe valutando di commercializzare negli Stati Uniti la versione elettrica di Alfa Romeo Junior. La casa automobilistica del Biscione presenterà il crossover ai concessionari statunitensi e potrebbe potenzialmente offrire il modello in alcuni stati selezionati. Si potrebbe trattare di una misura per migliorare la situazione del brand in quel mercato dove al momento le cose non vanno particolarmente bene con Giulia e Stelvio che ormai sono giunte alla fine della loro carriera e Tonale che sembra non convincere i clienti americani con appena 1.615 unità vendute da inizio anno.

Alfa Romeo starebbe pensando di portare negli USA la versione EV di Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Junior Veloce ha un motore da 280 cavalli e 345 Nm di coppia. La vettura accelera da 0 a 100 in appena 59 secondi. Parlando con Automotive News Europe, Tiago Guzzafame di Alfa Romeo ha detto: “Mostreremo Junior Veloce ai nostri concessionari statunitensi, chiedendo loro se vedono in quel mercato il potenziale per una piccola vettura elettrica divertente da guidare in mercati selezionati, come California, Florida e altri stati CARB”.

L’alimentazione è fornita da un pacco batterie agli ioni di litio da 54 kWh, che fornisce un’autonomia WLTP di 410 km. Quando la batteria è scarica, può passare dal 10 all’80% di carica in meno di 30 minuti con un caricabatterie rapido CC da 100 kW. Sempre secondo Automotive News negli Stati Uniti il modello potrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 42 mila dollari. Un prezzo non proprio economico che lo renderebbe un rivale di Tesla Model Y che parte da 44.900 dollari.

Al momento una decisione non sarebbe stata ancora presa ma secondo indiscrezioni molti concessionari sarebbero contenti di avere a disposizione Alfa Romeo Junior Veloce per aumentare le proprie vendite con i marchi di Stellantis che sembrano un po’ in difficoltà nel mercato auto americano a causa di prezzi troppi alti e gamme che non presentano al momento tantissime novità. Le cose però dovrebbero cambiare radicalmente nel corso dei prossimi anni.