Stellantis: ecco come sono andate le vendite a luglio in Messico

Stellantis Messico ha registrato vendite per 6.408 unità nel mese di luglio. Il marchio leader nelle vendite è stato Peugeot. “Il mese scorso abbiamo lanciato il nuovissimo Ram 1200, un pick-up che è venuto a completare il nostro portafoglio di prodotti e che è diventato il primo gruppo in Messico ad avere un veicolo da lavoro per ogni segmento”, ha affermato Antonio Camalich, direttore delle vendite di Stellantis Messico. “Oltre a questo, disponiamo di una rete di veicoli professionali composta dai migliori Furgoni e Pickup presenti sul mercato e di un servizio post-vendita focalizzato sui clienti con attività di flotta”, ha aggiunto Camalich.

Tra i brand di Stellantis si segnala Alfa Romeo che continua con un trend positivo registrando vendite di 30 unità, principalmente per veicoli come l’Alfa Romeo Tonale PHEV, che rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un SUV ibrido plug-in premium. Dodge ha riportato vendite di 749 unità. Dodge Journey ha venduto 429 unità mentre Dodge Attitude ha registrato la vendita di 279 unità. Dodge Durango ha registrato l’immatricolazione di 31 unità. FIAT ha registrato vendite pari a 648 unità. Fiat Pulse ha immesso sul mercato messicano 235 unità. Fiat Mobi ha venduto 136 unità. Fiat Argo e Fiat Fastback hanno venduto rispettivamente 142 e 118 unità.

Sempre a proposito dei brand di Stellantis Jeep ha registrato vendite pari a 1.403 unità, in crescita del 27 per cento rispetto all’anno precedente; miglior luglio dal 2015. Jeep Renegade ha registrato il miglior luglio di vendite della sua storia con 394 unità, in crescita del 34 per cento rispetto a luglio 2023. Jeep JT ha registrato il miglior luglio di vendite della sua storia, con un aumento del 49 per cento rispetto a luglio 2023. Jeep Compass ha registrato le migliori vendite di luglio dal 2013 con 406 unità, in crescita del 32 per cento rispetto all’anno precedente.

Jeep Grand Cherokee ha registrato le migliori vendite di luglio dal 2017 con 223 unità, mostrando una crescita del 17 per cento rispetto all’anno precedente. Jeep Wrangler ha venduto 204 unità, in aumento del 14 per cento rispetto a luglio 2023, mentre Wagoneer ha venduto 14 unità. Peugeot ha venduto 1.927 unità. Peugeot Manager, Peugeot 2008 e Peugeot Rifter hanno registrato le migliori vendite di luglio della loro storia. Peugeot Partner Rapid ha venduto 326 unità.