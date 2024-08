Nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet: ognuna avrà le sue peculiarità

Nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet sono le prossime tre novità attese per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Il loro arrivo è previsto rispettivamente nel 2025, nel 2026 e nel 2027. Queste auto cambieranno completamente il volto della gamma dello storico marchio milanese. Tutte e tre nasceranno su piattaforma STLA Large e saranno prodotte a Cassino. Ognuna di loro avrà però le proprie peculiarità.

I fan del Biscione in attesa delle nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet che cambieranno il volto del brand

Nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet saranno le tre auto che cambieranno il volto del Biscione e la percezione che si ha livello globale del marchio che con questi modelli verrà percepito sempre più come un brand premium di alto livello quando si parla di design, prestazioni, tecnologia e lusso. La prima ad arrivare sarà Stelvio che vedremo intorno alla metà del 2025.

Questa vettura avrà le sembianze di un SUV dallo stile molto sportivo e stupirà tutti per la sua potenza ma anche per la sua autonomia e per la sua velocità di ricarica. La maggior parte delle versioni in gamma saranno elettriche compresa la Quadrifoglio da quasi mille cavalli, ma quasi sicuramente in gamma ci saranno anche versioni termiche molto probabilmente ibride.

Altro modello molto atteso oltre alla nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Giulia. La berlina tornerà nelle vesti di berlina coupè molto sportivo e dalla linea estremamente aerodinamica. Anche lei su piattaforma STLA Large avrà una versione Quadrifoglio da oltre mille cavalli. Questa auto sarà pensata per fare bene in mercati importanti come Cina e Stati Uniti dove Alfa Romeo vuole sfondare definitivamente.

Alfa Romeo E-Jet è il soprannome dato alla vettura che riporterà la casa milanese dopo molti anni nel segmento E. Non è ancora chiaro che tipo di auto sarà sappiamo solamente che avrà un design che stupirà e non poco. Con queste auto dunque il brand premium di Stellantis si gioca le sue carte per essere una delle protagoniste future del segmento premium del mercato auto.