SoundHound AI lancia l’assistente vocale per i veicoli Alfa Romeo e Citroen

SoundHound AI, leader globale nell’intelligenza artificiale vocale, ha annunciato che il suo sistema di assistenza vocale “SoundHound Chat AI” con integrazione ChatGPT sarà disponibile nei veicoli Alfa Romeo e Citroen in diversi mercati europei.

Molti avranno sentito nominare SoundHound in fatto di intelligenza artificiale vocale in quanto alle applicazioni “concorrenti” con il più blasonato Shazam, specie se parliamo di riconoscimento audio. Ebbene, il colosso dell’intelligenza artificiale è stato ed è molto di più. La scelta di altri due marchi importanti all’interno del gruppo Stellantis non stupisce.

La collaborazione è un ulteriore passo avanti per l’utilizzo di tecnologia all’avanguardia nei veicoli Alfa Romeo e Citroen. Questi due si aggiungono alla lista dei marchi di Stellantis che adottano l’assistente vocale di SoundHound AI. L’annuncio segue l’integrazione avvenuta recentemente nei veicoli Peugeot, Opel-Vauxhall.

A marzo di quest’anno, DS Automobiles è diventata la prima casa automobilistica al mondo a entrare in produzione con un assistente vocale che integra la più recente tecnologia di intelligenza artificiale generativa che utilizza SoundHound Chat AI. L’assistente vocale sarà disponibile nei modelli Alfa Romeo Junior Ibrida e nei veicoli Citroën C4, C4X, C5X, Berlingo e Spacetourer.

SoundHound Chat AI offre un’esperienza di conversazione versatile e avanzata per conducenti e passeggeri. Non solo funzionalità tradizionali: oltre alla navigazione, alle chiamate e alle informazioni in tempo reale sempre a disposizione degli utenti in auto, i clienti Citroen e Alfa Romeo potranno beneficiare di risposte in perfetto “stile ChatGPT”.

Dalle curiosità storiche alla pianificazione del viaggio, fino a quiz o suggerimenti dal manuale del veicolo. Il sistema comprende perfettamente il linguaggio colloquiale umano e utilizza l’intelligenza artificiale generativa per supportare conversazioni fluide e complete.

“Siamo entusiasti di estendere il nostro rinomato assistente AI SoundHound Chat ai veicoli Alfa Romeo e Citroen. Questa innovazione sta riscuotendo un grande successo tra i conducenti. Molti stanno trovando un valore continuo nel loro assistente vocale migliorato in auto”, ha dichiarato Michael Zagorsek, COO di SoundHound AI. “I conducenti stanno scoprendo nuovi ed entusiasmanti usi per questa tecnologia vocale avanzata, guidata dall’intelligenza artificiale. Mentre entriamo in una nuova era per l’abitacolo di ogni veicolo, SoundHound continua a impegnarsi per fornire prodotti di eccellenza di cui le case automobilistiche si fidano e che i conducenti amano”.

I dati cross-brand di SoundHound mostrano una crescente domanda di assistenti vocali AI altamente intelligenti e versatili tra conducenti e produttori. La strada è quella intrapresa da tempo da diversi marchi, non resta che rendere più facile la vita a ogni automobilista.