Citroën sceglie ChatGPT per migliorare il piacere del viaggio

Citroën introduce l’intelligenza artificiale nel suo pack Connect Plus. La scelta è caduta su ChatGPT, popolare chatbot ad apprendimento automatico di OpenAI. Con questo assistente alla navigazione, la casa del “double chevron” punta a migliorare l’esperienza di viaggio. Il sistema opera sulle auto del marchio francese dotate del riconoscimento audio e vocale SoundHound.

In Italia, come negli altri paesi scelti per l’iniziativa, la funzione AI è disponibile sui modelli C4, C4 X, C5 X, Berlingo e SpaceTourer, oltre che sui veicoli commerciali Berlingo Van e Jumpy. L’obiettivo è quello di facilitare la vita dei clienti, con un’esperienza smart e interattiva, capace di semplificare la vita quotidiana a bordo, migliorando il comfort. Il tutto con un riconoscimento vocale più fluido e naturale rispetto a prima, per rendere tutto più facile e scorrevole.

Con ChatGPT, Citroën offre ai clienti una nuova opzione, allineata alle esigenze dell’era contemporanea. Il sistema di intelligenza artificiale, integrato nell’infotainment dei modelli del marchio prima menzionati, punta a semplificare la vita del conducente e dei suoi passeggeri. Questi potranno avere risposte immediate a tante domande, anche se di grande complessità, utili a pianificare meglio gli spostamenti e a soddisfare in tempo reale le curiosità. Si potranno pure chiedere dei consigli su argomenti diversi: dalle informazioni storiche ai suggerimenti su cosa fare in una città, passando per ricette e molto altro ancora.

Grazie ai significativi progressi compiuti nell’elaborazione del linguaggio naturale, il riconoscimento vocale è più preciso e reattivo che mai. I test effettuati nel maggio 2024 hanno dimostrato che il nuovo sistema riduce di quasi il 68% il numero di incomprensioni che talvolta portano alla risposta “Non ho capito la tua domanda”. La gamma delle applicazioni è infinita: istruzione e intrattenimento, assistenza quotidiana, comfort ed altro ancora. Sulle Citroën C4, C4 X, C5 X, Berlingo e SpaceTourer, ChatGPT potrà migliorare la qualità del viaggio di tutte le persone a bordo. Per ulteriori informazioni, anche sui costi, consultare il sito della casa madre.