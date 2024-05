Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 userà l’intelligenza artificiale per migliorare la sua manovrabilità

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 sarà la versione top di gamma della seconda generazione della berlina il cui debutto è atteso entro la fine del 2026. Questa sarà l’auto più potente dell’azienda fino ad oggi, con una potenza che sfiorerà i 1000 CV. Nelle scorse ore il sito inglese Autocar ha riportato la notizia che questa auto userà l’intelligenza artificiale di bordo la quale sarà in grado di modificare al volo le caratteristiche di manovrabilità dell’auto rendendola ancora più prestazionale e migliorando anche il piacere di guida.

Grazie a STLA Brain Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 sarà capace di migliorare anche la sua manovrabilità

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 utilizzerà la piattaforma STLA Large che vanta caratteristiche davvero eccezionali. Stellantis già da tempo si vanta del potenziale rivoluzionario della piattaforma Large, sostenendo che le sue auto più veloci raggiungeranno i 100 km/h da ferme in circa 2,0 secondi. Questa vettura della casa automobilistica del Biscione sarà dotata di pacchi batteria da 118 kWh, con un’autonomia di circa800 km. L’amministratore delegato dello storico marchio milanese, Jean-Philippe Imparato, aveva precedentemente affermato che la nuova Giulia Quadrifoglio offrirà “circa 1.000 CV, un netto aumento rispetto alla sua berlina più potente finora, la Giulia GTAm.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 sarà dotata di ricarica super veloce da 800 volt che consentirò di ricaricare l’auto dal 20 per cento all’80 per cento in circa 18 minuti. Già da tempo si dice che la nuova Giulia sarà solo elettrica al 100 per cento. Tuttavia è possibile che, a causa dell’annacquamento della normativa sulle emissioni Euro 7, la prossima Giulia possa offrire anche un motore a combustione. Parlando lo scorso settembre, un mese prima dell’ammorbidimento dell’Euro 7, il responsabile del prodotto Daniel Guzzafame ha affermato che la transizione del marchio esclusivamente ai veicoli elettrici dipenderà dalla legislazione.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 sarà dotata di STLA Brain. Questa utilizzerà l’intelligenza artificiale per adattare la manovrabilità alle preferenze del guidatore. Gli aggiornamenti software via etere forniranno ulteriori progressi durante la vita dell’auto, con la possibilità di sbloccare potenza, autonomia o velocità di ricarica extra. L’hardware del Brain avrà anche conseguenze per l’esperienza in auto. “Gli interni della Giulia porranno invece l’accento sull’interazione tra vettura e guidatore reinventando diversi spunti di design ispirati all’eredità dell’Alfa”, ha dichiarato di recente il CEO del brand del Biscione Jean Philippe Imparato.