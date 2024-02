DS Automobiles sarà il primo produttore al mondo a includere ChatGPT di serie

Nell’ottobre 2023, il lancio della fase pilota per integrare il servizio ChatGPT nella piattaforma di infotainment DS IRIS SYSTEM di DS Automobiles ha ottenuto risultati eccezionali. Questo ha permesso di combinare l’intelligenza artificiale generativa con il riconoscimento vocale DS, portando a un notevole successo.

DS Automobiles prima casa automobilistica ad includere ChatGPT di serie

Grazie ai risultati eccezionali ottenuti durante il periodo di prova, che ha registrato un aumento del 50% nell’uso del riconoscimento vocale, DS Automobiles ha deciso di offrire ChatGPT come funzionalità di serie. Questa iniziativa sarà estesa a tutta la gamma DS, inclusi i modelli DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9 equipaggiati con DS IRIS SYSTEM, con inizio consegne previsto per marzo 2024. La nuova funzione sarà disponibile in 13 lingue e verrà introdotta nei 18 Paesi già supportati dal riconoscimento vocale standard.

Con l’integrazione di ChatGPT, gli utenti avranno la possibilità di interagire con il riconoscimento vocale di DS IRIS SYSTEM in modo più interattivo che mai, trasformandolo in un vero e proprio compagno di viaggio. Potranno rivolgere domande di ogni tipo, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente e personalizzata.

La funzione ChatGPT è inclusa nell’offerta Connect Plus Pack, che offre una gamma di funzionalità avanzate come la Navigazione Connessa, il Remote Control e gli E-Remote Control, insieme all’Allarme Connesso, Send2Nav e altre caratteristiche innovative come l’EV Trip Planner o l’app e-Routes, a seconda del modello. Questo pacchetto è incluso di serie su tutti i modelli DS Automobiles per un periodo di tre anni, offrendo un’esperienza di guida arricchita e unica.

Olivier François, Direttore di DS Automobiles ha dichiarato: “Dopo il successo della nostra fase pilota e l’entusiastica risposta dei nostri clienti, siamo lieti di essere il primo produttore di veicoli a integrare la funzione ChatGPT di serie su tutti i modelli DS, con l’intenzione di estendere presto questa caratteristica anche ad altri marchi appartenenti al gruppo Stellantis.”

La fase pilota è stata avviata nell’ottobre 2023 in diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. L’introduzione di ChatGPT di serie rappresenta una novità mondiale nel settore automobilistico. Questa funzione è gestita tramite l’integrazione dell’API ChatGPT fornita da SoundHound AI.