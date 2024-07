Nuova Alfa Romeo Giulietta: la sua erede stupirà

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe tornare nel 2028. In realtà questa auto potrebbe avere un nome diverso e forse si chiamerà nuova Alfa Romeo Brera. Il motivo è che l’auto sarà molto diversa dalla Giulietta che noi tutti conosciamo che è uscita di produzione nel mese di gennaio del 2020. Sarà infatti una berlina coupè dallo stile molto aerodinamico e sportivo. Ad ogni modo si tratterà di una erede di Giulietta andando ad affiancare Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato.

Nel 2028 la nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque la sua erede che dovrebbe avere un nome diverso

La nuova Alfa Romeo Giulietta nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà lunga circa 4,5 metri. L’auto arriverà un anno dopo la vettura di segmento E confermata per il 2027 e sarà dunque il sesto modello della casa automobilistica del Biscione dopo Tonale, Junior, Stelvio, Giulia e appunto la nuova segmento E. Non è chiaro se questa auto sarà venduta solo in Europa o in tutto il mondo. Inizialmente si diceva che sarebbe potuta essere un’eccezione al resto della gamma di Alfa Romeo venendo venduta solo in Europa quando il resto della gamma del Biscione sarebbe stata formata da auto vendute in tutto il mondo.

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere solo elettrica ma dato i cambiamenti che si stanno verificando nel mondo dell’auto negli ultimi tempi non possiamo escludere che alla fin fine anche questa auto possa avere almeno una versione termica all’interno della sua gamma.