Nuova Alfa Romeo Brera: sarà lei l’erede di Giulietta?

Nuova Alfa Romeo Brera potrebbe essere più di una suggestione. La vettura potrebbe tornare come erede di Giulietta nel segmento C del mercato per affiancare Alfa Romeo Tonale. L’anno di arrivo potrebbe essere il 2028, un anno dopo il ritorno di Alfa Romeo nel segmento E del mercato con una vettura che stupirà come confermato dal CEO Imparato.

Ecco come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Brera futura ipotetica erede di Giulietta

Proprio Imparato ha confermato che l’arrivo di un nuovo modello nel segmento C è ancora possibile anche se molto dipenderà da come nel frattempo andranno le cose per la casa automobilistica del Biscione e da come si evolverà il mercato. Il fatto di voler utilizzare il nome di nuova Alfa Romeo Brera dipenderebbe dal fatto che non si tratterà di una classica hatchback a due volumi come era la precedente Alfa Romeo Giulietta ma sarà più una berlina coupè a coda tronca molto sportiva e aggressiva nello stile.

Qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano così la nuova Alfa Romeo Brera come quello di Mirko del Prete qui sotto. Ovviamente si tratta di render di qualche tempo fa che non tengono conto del nuovo linguaggio di design di Alfa Romeo che ha debuttato con il nuovo Alfa Romeo Junior e che rivedremo anche nelle future auto della casa automobilistica del Biscione a cominciare proprio dalle nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia che vedremo rispettivamente nel 2025 e nel 2026.

Nuova Alfa Romeo Brera

Questi render però hanno il merito di evidenziare che la nuova Alfa Romeo Brera, sempre che si faccia realmente, avrà uno stile molto diverso da quello della Giulietta. Vedremo se davvero alla fine Alfa Romeo opterà per affiancare dal 2028 a Tonale un altro modello. La piattaforma ovviamente sarebbe la STLA Medium. Questo significa che se questa auto sarà prodotta in Italia Melfi sarebbe l’unica possibilità.