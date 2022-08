Jeep Renegade: 500.000 esemplari prodotti in Brasile

Jeep ha un altro ottimo motivo per festeggiare in Brasile il mese di agosto. Dopo aver raggiunto la soglia delle 400.000 unità vendute nel grande paese sudamericano ed essere stata eletta Best Purchase of 2022 dalla rivista Quatro Rodas, il Jeep Renegade ha conquistato un altro traguardo: 500.000 unità prodotte in Brasile. Il SUV compatto prodotto a Goiana ha conquistato anche tutta l’America Latina, che ha ricevuto circa il 20% della sua produzione.

Protagonista nella storia di Jeep in Brasile, il Renegade ha ridefinito il suo segmento quando è stato lanciato nel 2015, poiché porta tutta l’autenticità del marchio americano e ha ampliato il suo successo con ogni generazione che ha debuttato nel mercato brasiliano. Il modello ha sempre portato molta innovazione e contenuti esclusivi che hanno sorpreso e lo hanno posizionato in un modo unico.

Jeep Renegade: nuovo importante traguardo conquistato in Brasile dal SUV compatto

Primo modello prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Goiana (PE), il Renegade ha segnato il ritorno della produzione del costruttore americano in Brasile. La fabbrica, la più moderna del gruppo, è stata inaugurata il 28 aprile del 2015.

Sette anni dopo, il sito rimane all’avanguardia per innovazione e sostenibilità. La sua installazione ha cambiato la realtà socioeconomica della regione e ha anche trasformato il mercato automobilistico brasiliano con il lancio di quattro modelli leader nei loro segmenti.

Lanciato con lo scopo di essere un riferimento nel mercato dei SUV, il Jeep Renegade è diventato rapidamente un simbolo e un oggetto del desiderio per i consumatori. Fin dal suo lancio, il veicolo ha accumulato numerosi riconoscimenti e garantito una sala trofei ricca di premi.

Già al suo primo anno di commercializzazione è stato eletto Auto dell’anno dalla rivista AutoEsporte, uno dei più tradizionali riconoscimenti del mercato automobilistico. SUV Brasile, Best Buy e Best Sports Utility sono solo alcuni degli altri riconoscimenti che il modello ha conquistato negli anni in cui è stato protagonista del mercato brasiliano. Il più recente è stato dato questo mese ed è il “Best Purchase of 2022” dalla rivista Quatro Rodas, considerando tutte le categorie di questo importante premio.

Quest’anno è arrivato sul mercato rinnovato per continuare la sua strada verso il successo. Innova ancora una volta con il motore turbo flex più potente della sua categoria in tutte le versioni, che sono anche dotate di vari dispositivi di sicurezza e di assistenza alla guida, come la frenata di emergenza autonoma, che monitora continuamente il traffico davanti.

Tutto questo, unito alle migliori capacità off-road del segmento, con le versioni 4×2 e 4×4, garantendo anche alla sua variante Trailhawk il badge Trail Rated, che ne assicura l’idoneità nelle situazioni più impegnative.

Raggiungere mezzo milione di unità prodotte nel Paese non è da tutti. E il suo successo non è solo in Brasile. Il Jeep Renegade viene esportato in diversi paesi dell’America Latina, come Messico, Argentina, Perù, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Panama, Repubblica Dominicana, Guatemala, El Salvador, Paraguay e altri ancora.