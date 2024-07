Jeep Renegade supera il mezzo milione di unità vendute in Brasile

Il mese di luglio è sempre molto speciale per Jeep. Il marchio americano di Stellantis, nato nel 1941, che inizialmente sviluppava veicoli per uso militare e diventato leggendario nel corso dei decenni, festeggia oggi il suo 83° anniversario. E per finire, questo mese si festeggia anche il raggiungimento di un’altra grande impresa: 500 mila unità vendute della Jeep Renegade in Brasile.

Lanciata nel 2015, Jeep Renegade è stato il primo modello del marchio prodotto nel Goiana Automotive Hub

Una delle protagoniste della storia di Jeep nel Paese, la Jeep Renegade porta con sé l’essenza del marchio, tanto da essere l’unica con trazione 4×4 nel suo segmento. Riferimento nella categoria, il modello ha un design emblematico e inconfondibile, nonché una vera icona e oggetto del desiderio per i consumatori, che ha accumulato innumerevoli premi e titoli sin dal suo lancio.

Raggiungere l’incredibile soglia del mezzo milione di vendite non è cosa da tutti e il modello è all’altezza del successo sin dal suo lancio, tanto che, considerando i Suv attualmente in produzione, è l’unico a riuscire in tale impresa. Inoltre Jeep Renegade in Brasile è dotata del motore Turbo Flex più potente della sua categoria con 185 CV e ha le maggiori capacità fuoristrada della sua categoria. A testimonianza dello spirito avventuroso di Jeep, il modello offre anche una garanzia di 5 anni.

“Avventura, libertà, autenticità e passione sono i pilastri di Jeep e ciò che rappresenta l’essenza di Jeep Renegade. Sin dall’inizio della sua commercializzazione, il modello ha conquistato il mercato con tutte le sue caratteristiche, ha garantito ottime performance commerciali e raggiungere oggi la soglia delle 500mila unità vendute ha dell’incredibile. Ho piena fiducia nel successo della Renegade nei prossimi anni e sicuramente raggiungeremo traguardi ancora più importanti con questo modello”, afferma Hugo Domingues, vicepresidente del marchio Jeep per il Sud America.

Tale successo non si verifica solo sul suolo brasiliano. La Renegade prodotta a Pernambuco viene esportata in diversi paesi dell’America Latina, come Messico, Argentina, Perù, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Panama, Guatemala e Paraguay.