Iveco consegna il primo camion elettrico, si tratta dell’S-eWay

Il nuovo veicolo è la versione elettrica dell’Iveco S-Way. Il mezzo presentato lo scorso anno durante il “Truck Grand Prix” al Nürburgring, era originariamente chiamato Iveco Heavy Duty BEV. È stata annunciata da poche da parte della grande azienda sotto il controllo di Exor ore la consegna dei primi tre esemplari.

Le specifiche principali del veicolo completamente elettrico vedono nove pacchi batteria da 82 kWh ciascuno, per un totale di 738 kWh di energia. Non è specificato quanto di questa energia sia effettivamente utilizzabile nell’S-eWay. L’autonomia dichiarata è di circa 500 chilometri, permettendo al camion di operare facilmente tra diversi hub o da hub a città senza necessità di ricarica durante il percorso. La ricarica può avvenire fino a 350 kW, consentendo di ricaricare le batterie all’80% in un tempo totale di 90 minuti.

Con un avanzato sistema di gestione termica, le batterie possono funzionare in modo ottimale anche in condizioni estreme, con temperature che vanno da -30 a +50 gradi. La “motrice” Iveco S-eWay è alimentata da un bimotore eAxle di FPT Industrial, un marchio affiliato di Iveco. La potenza continua è di 480 kW, con una coppia massima di 1.800 Nm.

Il design compatto ha permesso di alloggiare tutti i moduli batteria nel telaio, eliminando la necessità di uno “scomparto batteria” dietro la cabina. Con l’avvio delle consegne, Iveco ha raggiunto un traguardo significativo nel campo dei camion elettrici pesanti. Il percorso per arrivare a questo punto è stato lungo e complesso. Dal 2019, Iveco ha collaborato con la startup americana Nikola Motor e la sua (allora) società madre CNH Industrial per lanciare camion elettrici in Europa.

Nel 2023 tutto è cambiato, l’assetto finanziario in primis. Iveco ha assunto lo sviluppo e la commercializzazione dei camion BEV e FCEV in Europa, ottenendo la licenza per sviluppare ulteriormente i componenti di Nikola. Il Nikola Tre BEV, con una sezione anteriore leggermente modificata, è diventato l’Iveco Heavy Duty BEV e infine il S-eWay.

“Stiamo iniziando ora a consegnare i camion Iveco S-eWay costruiti a Ulm in Germania,” ha dichiarato Christian Sulser, Direttore Vendite e Marketing di Iveco Magirus AG. “Per Iveco, questo rappresenta un ulteriore passo importante verso la mobilità pulita nel trasporto merci su strada”. Il CEO Mytransport Maximilian Kneuer ha affermato: “Finora disponiamo di una flotta esclusivamente diesel Iveco di oltre 40 veicoli e siamo molto lieti di essere il primo cliente in Germania a utilizzare S-eWay.”