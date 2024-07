Citroën Basalt: nuovo avvistamento a pochi giorni dal debutto ufficiale

Citroën sta attualmente conducendo gli ultimi test con i prototipi del SUV-coupé Citroën Basalt in India, in previsione della sua imminente presentazione ufficiale nel mese di agosto. Le immagini più recenti mostrano il modello senza camuffature, confermando un design finale che rimane fedele alle linee previste dal concept Vision. La gamma delle versioni sarà ampia e includerà anche configurazioni di base dotate di coprimozzi, identici a quelli montati sulla C3 Aircross Feel, come evidenziato nelle foto.

In India avvistati i prototipi del SUV-coupé Citroën Basalt il cui debutto ufficiale avverrà il 2 agosto

Si prevede che la Citroën Basalt avrà una lunghezza compresa tra 4,30 e 4,40 metri, con un passo di 2,67 metri, la stessa misura della C3 Aircross. La parte posteriore, caratterizzata da un design tipico dei SUV con linee da coupé, sarà dotata di fanali posteriori rettangolari dai contorni irregolari che si estendono sulle fiancate, una leggera sporgenza sul cofano del bagagliaio, modanature sui passaruota e un montante C con bordo in plastica.

In termini di equipaggiamento, tutto indica che la coupé sarà lanciata con un pacchetto di equipaggiamenti più completo e con elementi attualmente assenti sulla C3 Aircross . Tra questi figurano la chiave del coltellino, il climatizzatore digitale, il cruise control, la ricarica wireless per i cellulari, i fari con illuminazione a LED, il pulsante di avviamento e l’accesso senza chiave.

La Citroën Basalt sarà dotata del motore 1.0 turboflex da 130 CV, già ampiamente utilizzato all’interno del gruppo Stellantis e presente anche nella C3 Aircross. Questo motore sarà sempre abbinato a un cambio automatico CVT e a una trazione anteriore. La piattaforma modulare CMP, condivisa con altre vetture del gruppo come la Peugeot 208 e la 2008, sarà alla base della Basalt. Per altri mercati, saranno disponibili anche motori 1.6 aspirati e 1.2 turbo da 110 CV.

Il Brasile e gli altri mercati dell’America Latina saranno serviti dallo stabilimento di Porto Real (RJ), che già produce i modelli C3 e C3 Aircross. Questo impianto sta ricevendo investimenti per 3 miliardi di real e inizierà a produrre, oltre al Basalt, un altro modello basato sull’architettura CMP. Sembra che la Jeep Avenger, invece, sarà principalmente commercializzata in Europa.