Stellantis rafforza la sua presenza sul mercato marocchino con l’acquisizione di Sopriam

Stellantis ha annunciato un’acquisizione in due fasi di Sopriam, una sussidiaria del gruppo Al Mada. La fase iniziale prevede un controllo di maggioranza immediato, seguito dall’acquisizione completa del 100% delle azioni entro l’inizio del 2025. Stellantis ora gestirà direttamente l’importazione e la distribuzione dei suoi marchi Peugeot, Citroën e DS Automobiles in Marocco, oltre ai suoi marchi esistenti (Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo) attraverso la sua consolidata rete di distribuzione.

Stellantis ora supervisiona l’importazione e la distribuzione per i marchi Peugeot, Citroën e DS Automobile

Questa iniezione di capitale segna un passo significativo nel consolidamento della presenza di Stellantis in Marocco, un percorso iniziato nel 2015 nell’ambito di una partnership strategica con il governo marocchino.

La presenza diversificata di Stellantis in Marocco è evidenziata dalla sua vasta rete commerciale, dall’istituzione del primo Africa Technical Center (ATC) a Casablanca focalizzato sulle “Core Technologies” e sulle soluzioni di mobilità del futuro e dalla crescita costante del suo stabilimento di Kenitra, che mira a raddoppiare la sua capacità produttiva a 400.000 veicoli entro il 2027.

Samir Cherfan, Chief Operating Officer Stellantis Middle East and Africa, ha dichiarato: “Questa acquisizione sottolinea l’impegno di Stellantis nel far progredire l’industria automobilistica in Marocco. Il nostro stabilimento di Kenitra è già tra i principali siti industriali di Stellantis e contribuisce in modo significativo ai nostri obiettivi regionali di raggiungere una capacità produttiva annuale di un milione di veicoli entro il 2030, con un’integrazione locale superiore al 90%”.

Ha continuato: “Per quanto riguarda i nostri obiettivi aziendali, la nostra ambizione è quella di diventare il leader di mercato con oltre il 22% di quota di mercato entro il 2030, in linea con i nostri obiettivi strategici ‘Dare Forward 2030’. Questa sostanziale integrazione verticale delle nostre attività di importazione e distribuzione, soprattutto in un mercato chiave come il Marocco, rappresenta un progresso significativo verso questa ambizione”.

Nell’ambito di questa acquisizione, Stellantis si impegna a offrire un’esperienza cliente unificata e migliorata in tutto il Regno. Yves Peyrot des Gachons, amministratore delegato di Stellantis Morocco, ha commentato: “Ottimizzando le nostre capacità commerciali e consolidando le sinergie tra le nostre diverse attività, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti un’esperienza coerente che soddisfi gli elevati standard qualitativi di Stellantis e aderisca al nostro approccio incentrato sul cliente”.

Ha aggiunto: “I nostri clienti avranno accesso a una gamma più ampia di veicoli e trarranno vantaggio da soluzioni di mobilità sempre più innovative. Siamo più che mai impegnati a fornire opzioni di mobilità più pulite, più sicure e più accessibili”.

Ha concluso: “Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Sopriam e ai suoi team di gestione per oltre 90 anni di partnership eccezionale. Insieme, abbiamo navigato tra molte pietre miliari e superato numerose sfide, rimanendo sempre fedeli al nostro impegno per l’eccellenza e l’innovazione. Ringrazio Sopriam per la sua fiducia, la collaborazione continua e la dedizione, che sono state fondamentali per il nostro successo condiviso”. In seguito al Consiglio esecutivo tenutosi oggi, Samir Chefan è stato nominato Presidente del Consiglio esecutivo di Sopriam. Yves Peyrot de Gachons è stato nominato Amministratore delegato di Sopriam.