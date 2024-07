Fiat, il Titano può competere con gli altri pick-up in commercio?

Dopo i successi ottenuti con Strada e Toro, leader di vendite nelle rispettive categorie, Fiat si lancia finalmente nel segmento dei pick-up (quelli relativamente di medie dimensioni). Nel segmento, in Brasile, dominano modelli come Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10. A differenza di Strada e Toro, il Titano non è un progetto totalmente Fiat, anzi, è proprio un modello della cinese Changan rielaborato da Peugeot.

Inizialmente, il pick-up doveva essere lanciato in Brasile con il marchio Peugeot e il nome Landtrek, come avviene già in Argentina e altri mercati. Stellantis, che è proprietaria di Fiat e Peugeot, ha preferito introdurre il veicolo in Brasile con il marchio Fiat. Un modo per sfruttare la sua presenza consolidata e la sua rete di oltre 500 concessionari.

Il Titano Ranch, il modello di punta, è proposto con un prezzo consigliato di 259.990 R$ (l’equivalente di circa 42 mila euro). Le versioni del pick-up Fiat partono da 219.990 R$ (36mila euro), scendendo a 188.990 R$ (31mila euro) per i produttori agricoli. Tutti i modelli del Fiat Titano montano lo stesso rumoroso motore turbodiesel da 180 CV e offrono trazione integrale 4×4 con ridotte. Nella versione Ranch, il Titano si distingue per dettagli cromati sulla griglia anteriore, maniglie delle porte, calotte degli specchietti, paraurti e maniglia del portellone. Passando agli interni, cruscotto e leva del cambio massiccia richiamano un design abbastanza datato. Complessivamente, la carrozzeria del Titano ha un aspetto robusto, tipico di un pick-up.

Questo Fiat ha una capacità al posteriore di 1.220 litri, la più grande della categoria secondo il marchio italiano, e una capacità di carico di 1.020 kg, standard per un pick-up di medie dimensioni. Il motore turbodiesel 2.2 da 180 CV è quello condiviso con il furgone Fiat Ducato. È un motore più potente della versione base del Nissan Frontier con cambio manuale.

Su strada, senza carico, le sospensioni indipendenti anteriori e con assale rigido e molle a balestra posteriori risultano meno confortevoli. Nell’off road, invece, il Titano si comporta bene grazie alla trazione integrale, alle ridotte e al bloccaggio del differenziale posteriore.

La Fiat Titano potrebbe essere considerato inferiore alla concorrenza in termini di guidabilità, rumore ed equipaggiamenti. Il prezzo però è più contenuto, ha una notevole capacità di carico e una meccanica robusta, affidabile e facilmente riparabile. Altri pick-up di medie dimensioni sono nettamente più costosi e, al contempo, migliori.