Fiat Strada: ecco quali sono i segreti dietro al suo successo

Fiat Strada è stata l’auto più venduta in Brasile nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Anche nel 2024 il pickup compatto di Fiat è in lizza per aggiudicarsi il titolo di veicolo più venduto in assoluto in quello che è il principale mercato dell’auto in Sud America. Quest’anno però il modello della casa torinese deve vedersela con la Volkswagen Polo che vive un gran momento e sarà dunque un testa a testa fino a fine anno.

Ecco quali sono i punti di forza di Fiat Strada che l’hanno resa un gran successo

Quello che in tanti si chiedono soprattutto qui in Europa dove la futura generazione di Fiat Strada potrebbe arrivare è quali sono i segreti dietro al successo di questo modello. Innanzi tutto un grosso merito nel suo successo lo ha avuto senza dubbio il suo design.

Il suo stile a quattro porte si distingue dai tradizionali pick-up compatti, richiamando il design di Fiat Toro, un modello di successo nella gamma media di Fiat. Nelle versioni turbo Ranch e Ultra, il frontale è stato rinnovato per dare a Fiat Strada un look più sportivo, caratterizzato da paraurti e griglie distintive. Le ruote diamantate e gli pneumatici ad uso misto contribuiscono notevolmente al suo fascino, perfetto per chi cerca un pick-up compatto con un tocco emotivo. All’interno, le finiture sono semplici e la plancia ricorda molto quella della Mobi, arricchita da alcuni dettagli più raffinati nei rivestimenti. Considerando la fascia di prezzo, risulta complessivamente ben equilibrato.

Altrto segreto del suo successo è che questo modello è ideale per chi cerca una vettura per lavorare. Fiat Strada infatti offre nella versione a cabina doppia. una capienza di 844 litri, un ampio bagagliaio adatto anche per una vettura familiare. La capacità di carico è di 650 kg, rendendola adatta a trasportare carichi considerevoli. Per chi ha esigenze lavorative più specifiche, le versioni a cabina singola possono contenere fino a 1.354 litri e trasportare un carico di 720 kg. A supporto di queste capacità c’è la sospensione posteriore ad asse rigido, un sistema più robusto apprezzato da chi necessita di maggiore durabilità.

Un altro punto a suo favore è che è un modello molto pratico. Il vero punto di forza è la doppia cabina, disponibile ora nelle versioni a due, tre e quattro porte. Questo è un grande vantaggio per chi ama o necessita di un camioncino, ma non vuole rinunciare a un’auto adatta alla famiglia. Anche se lo spazio nella parte posteriore non è eccezionale, può ospitare tre persone, preferibilmente bambini, offrendo maggiore comfort rispetto alle versioni precedenti e alla rivale Volkswagen Saveiro, che dispone solo di due porte e meno spazio.

Una qualità sempre apprezzata dai possessori di Fiat Strada è la robustezza meccanica. Attualmente, il pick-up viene venduto con un motore 1.3 aspirato da 107 CV nelle versioni più economiche, accompagnato da una trasmissione manuale. Le versioni più costose, come la Ultra, utilizzano un motore 1.0 turbo flex da 130 CV, con una trasmissione automatica CVT a sette marce simulate.

In entrambi i casi, questi motori e trasmissioni sono utilizzati in diverse vetture del gruppo Stellantis e sono ben noti per la loro affidabilità. Le prestazioni delle versioni 1.3 sono più che soddisfacenti, ma il motore turbo rende la guida molto divertente, soprattutto su un’auto compatta come la Strada.

Infine l’ultimo motivo che ha resto Fiat Strada un modello così popolare in Brasile è che si tratta di un modello presente in quel mercato da oltre 25 anni e ovviamente molti clienti che si sono trovati bene hanno deciso di rimanere fedele al modello anche con le nuove generazioni.

Insomma si tratta di un modello di successo che Fiat spera di confermare anche in futuro quando il veicolo entrerà a far parte della famiglia Panda e inizierà ad essere venduto anche in Europa.