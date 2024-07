Brasile, astri nascenti e stelle cadenti di un mercato molto importante per Stellantis

È cambiata la classifica delle auto più vendute in Brasile nella prima metà del 2024. In cima alla lista ci sono sempre modelli come Fiat Strada, Volkswagen Polo, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix anche se con un ordine recentemente cambiato in favore della tedesca. A interessarci, adesso, però, sono le vetture di “centro classifica” che stanno cambiando rapidamente posizione.

Il confronto basato sui dati di Fenabrave (associazione dei concessionari) prende in considerazione i numeri della prima metà del 2024 e quelli della seconda metà del 2023. Di solito, la seconda metà dell’anno tende ad avere più immatricolazioni, per questo vanno notati i movimenti più significativi.

Relativamente ai “flop”, la Fiat Cronos, la berlina più economica in Brasile, è rimasta pressoché invariata dal lancio nel giugno 2017. Il modello forse necessitava un aggiornamento da tempo. Per quanto riguarda i motori, la versione base è dotata di un 1.0 da 77 CV abbinato a un cambio manuale a cinque marce.

Poi c’è la Peugeot 208 con un calo delle vendite tra un semestre e l’altro che è stato significativo per una vettura entry-level. Una possibile ragione potrebbe essere il prossimo restyling del modello previsto per il 2025. Un altro fattore che ha contribuito al calo potrebbe essere la produzione a El Palomar in Argentina.

A chiudere la top dei flop il Jeep Compass, che ha registrato una diminuzione in questa prima metà dell’anno. Il SUV è cambiato poco dal suo lancio nel 2016, ma ci sono state alcune novità come l’introduzione del motore Hurricane 2.0 turbo da 272 cavalli, già utilizzato nel Ram Rampage.

Quali modelli hanno registrato un aumento delle vendite dal 2023? La BYD Dolphin, lanciata a giugno dell’anno scorso, ha appena compiuto un anno e ha ottenuto risultati sorprendenti per un’auto elettrica. Dalla seconda metà del 2023 in poi, il Dolphin ha continuato a crescere nelle vendite, chiudendo l’anno con 6.806 unità vendute. Anche nel 2024, le vendite in Brasile sono quasi arrivate a 10.000 unità nei primi sei mesi.

La Fiat Argo è invece la sorpresa più importante della lista per il Brasile. La berlina, lanciata nel maggio 2017, è rimasta praticamente invariata, eppure, è riuscita a registrare un incremento delle vendite da un semestre all’altro. Il progetto Fiat F1H, basato sulla Citroën C3, però, sostituirà sia la Argo che la Mobi.

A chiudere le crescite interessanti, la nuova generazione di Honda Civic, ora ibrida e importata dalla Thailandia. Nella prima metà di quest’anno, lo scenario è migliorato notevolmente. Le immatricolazioni sono aumentate significativamente da un semestre all’altro. La berlina è dotata di un motore 2.0 aspirato da 143 CV e altri due motori elettrici che insieme totalizzano 184 CV.